Хотя владивостокцы привыкли отдыхать каждый год в День России, многие воспринимают эту дату просто как дополнительный июньский выходной, не задумываясь об истории и традициях праздника. На самом деле это важный праздник, дату которого можно считать точкой отсчета нового этапа истории нашей страны.