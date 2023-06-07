Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В связи с государственным праздником владивостокцы будут отдыхать три дня — с 10-го по 12-е июня. Таким образом, рабочая неделя будет короткой — с 13-го по 16-е июня.
Хотя владивостокцы привыкли отдыхать каждый год в День России, многие воспринимают эту дату просто как дополнительный июньский выходной, не задумываясь об истории и традициях праздника. На самом деле это важный праздник, дату которого можно считать точкой отсчета нового этапа истории нашей страны.
День России, 12 июня, считается праздничным с 1992 года, но тогда он назывался Днем принятия Декларации о суверенитете России. Привычное ныне название стало упоминаться только с 2002 года.
Писатель Николай Буканев:
«День России празднуется в нашей стране уже почти четверть века. Истоки его исторически неразрывно связаны с теми процессами, которые переживала наша страна в последние годы существования СССР. Тем не менее с годами смысл его обрел новые значения. Если в 1990-м году провозглашение суверенитета означало начало разрыва с коммунистическим прошлым, то в наши дни факт реального суверенитета — одно из основополагающих условий существования независимой России. Так что для россиян 12 июня — прекрасный день, чтобы вспомнить о своей любви к родной стране».
Из года в год столица Приморья отмечает День России масштабно. На праздничные выходные во Владивостоке запланирована масса торжественных мероприятий для детей и взрослых.
В праздничный день, 12 июня, на центральной площади города традиционно проводится большой концерт с участием местных коллективов и приглашенных звезд, проводятся спортивные состязания, конкурсы, игры и флешмобы. Юные владивостокцы торжественно получают паспорта, а малышей и взрослых ждет развлекательная программа: мастер-классы, дегустация национальных блюд, квесты.
Программа празднования во Владивостоке на 2023 год пока не опубликована. Известно, что в Приморской краевой филармонии 11 июня 2023 года пройдет праздничный концерт с участием местных коллективов «Любовь моя, судьба моя, Россия».