Не пройти, но проплыть: что происходить с «подземками» Владивостока?

Posted Вчера, 08:02
Published Вчера, 08:02
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
Очевидцы сообщают, что ливневки просто не могут справиться с тем количеством осадков, которое выпадает сейчас в центре города. Подземные переходы затоплены — местные жители буквально закатывают штаны, джинсы и поднимают длинные юбки, чтобы пройти до автобусной остановки или просто перейти дорогу.
Продавцы ларьков бесперебойно выгоняют воду вениками, но помогает это едва ли. Дорожное движение встало колом, цены на такси поднялись, а в некоторых местах уже отключили свет. Сейчас люди изо всех сил стараются поскорее вернуться домой.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что транспортные артерии «парализовало». Автолюбители в панике.