Не пройти, но проплыть: что происходить с «подземками» Владивостока?

Очевидцы сообщают, что ливневки просто не могут справиться с тем количеством осадков, которое выпадает сейчас в центре города. Подземные переходы затоплены — местные жители буквально закатывают штаны, джинсы и поднимают длинные юбки, чтобы пройти до автобусной остановки или просто перейти дорогу.