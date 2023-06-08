Несите ведра: тропический дождь разразился во Владивостоке — видео

Posted Вчера, 06:51
Published Вчера, 06:51
Modified Сегодня, 02:18
Updated Сегодня, 02:18
Дождь сильными каплями бьет по Владивостоку — местные жители прячутся под навесами и крышами подъездов. Дорожное движение уже значительно замедлилось — сейчас приложения-навигаторы показывают 7-балльные пробки.
Особенно не повезло центру города — здесь и гром, и молния решили составить компанию буквально тропическому дождю, который льет, не переставая. В остальных районах может наблюдаться более спокойное поведение погоды, однако осадки все равно заливают дворы.
Одна из горожан поделилась, что в ее квартире есть определенные проблемы, из-за чего дождь проникает внутрь. Чтобы избежать неприятных последствий, она взяла тряпки и вооружилась ведрами.
Ранее «Восток-Медиа» писало о режиме повышенной готовности из-за непогоды.