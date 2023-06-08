Опережающее развитие: порт «Аврора» — один из ключевых проектов развития Приморья

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В числе инвестиционных проектов, которые станут ключевыми, и позволят осуществить полномасштабный разворот российской экономики на восток, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко был назван «Морской порт „Аврора“, который планируется построить в бухте Безымянной. В своем отчете перед краевым парламентом глава региона подчеркнул, что главная роль в этом процессе отводится транспортно-логистической сфере, которая стала ведущей отраслью в экономике страны.
«И именно в этой сфере у Приморского края есть компетенции, опыт и потенциал. Реализовав его, мы и стране поможем, и выведем качество жизни в Приморье на новый уровень. Стивидорные и логистические компании края формируют свои инвестиционные проекты, рассматривая этот тренд как долгосрочный. Сейчас в крае идет строительство и проектирование новых портов с общим грузооборотом до 100 миллионов тонн — Суходол, Вера, Аврора, Коулстар. Создаются „сухие порты“, что в совокупности даст общий объем грузов около 300 миллионов тонн», — сообщил губернатор краевым депутатам и общественности.
Морской терминал станет частью проекта компании по разработке угольных месторождений в Новосибирской области и республике Хакасия, а также экспорту угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Инвестиции проекта оцениваются более чем в 200 миллиардов рублей. Планируется, что экспортная мощность порта достигнет 40 миллионов тонн в год, что несомненно сделает «Аврору» одним из крупнейших транспортных узлов на тихоокеанском побережье. За развитием портовой инфраструктуры последует и рост объема железнодорожных перевозок. За счёт инвестора будет построен новый участок железной дороги Смоляниново-Дунай, в результате пропускная способность и грузооборот железнодорожной ветки вырастет в четыре раза.
Используемые при перевалке груза современные и безопасные технологии позволят обеспечить индустриальное развитие, минимизировав нагрузку на окружающую среду, продемонстрировав новый подход к транспортировке угля. Предусмотрено, что уголь из железнодорожных полувагонов будет разгружаться двумя полностью автоматическими вагоноопрокидывателями. Перевалка от узла выгрузки до склада и от склада до судопогрузочных машин обеспечивается по закрытой конвейерно-транспортной системе.
«Морской Порт Аврора» даст региону 1200 новых рабочих мест. Жителям ЗАТО Фокино и его окрестностей это даст возможность трудоустроиться недалеко от дома, а для молодежи — стимулом остаться в родном городе, получать достойную зарплату и с уверенностью смотреть в будущее. Стоит отметить также, что инвестор реализует целый ряд социальных проектов в муниципалитете.
Напомним, строительство «Морского Порта Аврора» в ЗАТО Фокино в 2023 году было внесено в схему территориального планирования РФ. Включён проект и в программу ускоренного развития ключевых отраслей экономики Приморского края, которая будет презентована президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме осенью этого года.
В ходе своего ежегодного отчета губернатор подчеркнул, что для Приморья сегодня открываются новые большие возможности. Если раньше край воспринимали как далекую периферию, то сейчас настало время выходить на передовые позиции.
«Теперь Приморский край становится главным регионом российского Дальнего Востока, „парадными воротами“, через которые Россия, в рамках объявленного Президентом Владимиром Путиным курса на Восток, устанавливает контакт со всем миром», — заявил Олег Кожемяко.
Он отметил также, что инвестиции обеспечивают рост экономики края в целом — создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений. Это в свою очередь работает на повышение качества жизни в крае и позволит вкладывать средства бюджета в социальную поддержку населения, развитие инфраструктуры, адресную помощь нуждающихся приморцев.
Ранее «Золотой Рог» сообщал, что опережающее развитие Дальнего Востока является для России долгосрочным и абсолютным приоритетом. Президент Владимир Путин сформулировал масштабную программу развития восточных территорий страны, предусматривающую создание объектов инфраструктуры нового поколения. В рамках этого вектора развития правительство Приморского края разрабатывает комплексную программу ускоренного развития ключевых отраслей экономики Приморского края, рассчитанную до 2030 года.