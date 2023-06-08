Опережающее развитие: порт «Аврора» — один из ключевых проектов развития Приморья

Морской терминал станет частью проекта компании по разработке угольных месторождений в Новосибирской области и республике Хакасия, а также экспорту угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Инвестиции проекта оцениваются более чем в 200 миллиардов рублей. Планируется, что экспортная мощность порта достигнет 40 миллионов тонн в год, что несомненно сделает «Аврору» одним из крупнейших транспортных узлов на тихоокеанском побережье. За развитием портовой инфраструктуры последует и рост объема железнодорожных перевозок. За счёт инвестора будет построен новый участок железной дороги Смоляниново-Дунай, в результате пропускная способность и грузооборот железнодорожной ветки вырастет в четыре раза.