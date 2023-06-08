Риски и побочные эффекты при приеме мелатонина: что говорит эксперт

Что касается принятия мелатонина, многие считают, что это простое решение для улучшения сна. Однако стоит быть осторожными, так как он может вызывать сильную зависимость. Если злоупотреблять мелатонином, организм перестает самостоятельно вырабатывать этот гормон, и человек становится зависимым от его принятия для засыпания. Кроме того, необходимо правильно принимать мелатонин и следовать дозировке, которую рекомендует квалифицированный специалист. Поэтому прибегать к приему мелатонина в виде пищевых добавок следует только по медицинским показаниям, а не самостоятельно его назначать.