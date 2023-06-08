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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Риски и побочные эффекты при приеме мелатонина: что говорит эксперт

8 июня 2023, 08:32
Мелатонин, ответственный за наш сон гормон, начинает синтезироваться в 21:00. В это время мы чувствуем зевоту и желание лечь спать, сон приближается. Пик активности мелатонина приходится на период с 22:00 до 01:00. Очень важно ложиться спать между 22:00 и 23:00, чтобы обеспечить крепкий сон.

Однако есть важный фактор: если мы регулярно нарушаем свои циркадные ритмы (поздно ложимся, смотрим фильмы, читаем новости), мелатонин перестает оказывать на нас влияние, а запускается другой гормон — кортизол, который связан со стрессом, пишет Pravda.Ru.

После 07:00 мелатонин уже не вырабатывается, поэтому продолжать спать дальше не имеет смысла, считает специалист по питанию Кристина Малюкова.

Что касается принятия мелатонина, многие считают, что это простое решение для улучшения сна. Однако стоит быть осторожными, так как он может вызывать сильную зависимость. Если злоупотреблять мелатонином, организм перестает самостоятельно вырабатывать этот гормон, и человек становится зависимым от его принятия для засыпания. Кроме того, необходимо правильно принимать мелатонин и следовать дозировке, которую рекомендует квалифицированный специалист. Поэтому прибегать к приему мелатонина в виде пищевых добавок следует только по медицинским показаниям, а не самостоятельно его назначать.

Эксперт по питанию также напоминает о пользе естественного мелатонина для организма. Когда уровень этого гормона в организме достаточный, он снижает выработку грелина, гормона, отвечающего за аппетит. Именно поэтому люди, которые часто не высыпаются, имеют склонность к перееданию. Мелатонин также регулирует процессы пищеварения, участвует в регуляции активности различных гормонов, вырабатываемых в желудочно-кишечном тракте, способствует активации выработки тестостерона и, благодаря активации работы митохондрий, влияет на энергетический обмен и поддержание нормальной массы тела.

Специалист подчеркивает, что использование синтетических добавок для стимуляции мелатонина не рекомендуется из-за возможности зависимости. Однако вы можете помочь организму самостоятельно вырабатывать его, следуя нескольким правилам: ложитесь спать не позже 23:00, проветривайте помещение перед сном, обеспечьте полную темноту в спальне, удалите телефон и избегайте чтения плохих новостей перед сном.

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