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Published Вчера, 11:21

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«Все, короче, нас затопило»: во Владивостоке «поплыл» подъезд — видео

8 июня 2023, 11:21
Тропический ливень продолжает приносить неудобства жителям Владивостока. Вход в один из подъездов на улице Гамарника затопило по ступеньки лестницы первого этажа.

Впрочем местные жители не отчаиваются и записывают видео, где бодрым шагом, вооружившись резиновыми сапогами они отправляются на разведку в «захваченный водой» город.

Также горожане отмечают, что многие дома «подтекли» так как не рассчитаны на осадки такой серьезной интенсивности. Серьезность дождя почувствовали главным образом автомобилисты, особенно те, кто решился попробовать свои силы в сложных ввиду рельефа местах, которые часто подтапливает в сезон тайфунов.

На столетии под мостом ушел под воду «по самый номерок» маршрутный автобус. Этот разворот, как отмечают местные жители практически незаменим и его затопление существенно ухудшает и без того сложную ситуацию.

#Происшествие#Новости#Владивосток#Приморский край#Тропический ливень — лето 2023#Видео
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