«Все, короче, нас затопило»: во Владивостоке «поплыл» подъезд — видео

Posted Вчера, 11:21
Published Вчера, 11:21
Modified Сегодня, 02:15
Updated Сегодня, 02:15
Впрочем местные жители не отчаиваются и записывают видео, где бодрым шагом, вооружившись резиновыми сапогами они отправляются на разведку в «захваченный водой» город.
Также горожане отмечают, что многие дома «подтекли» так как не рассчитаны на осадки такой серьезной интенсивности. Серьезность дождя почувствовали главным образом автомобилисты, особенно те, кто решился попробовать свои силы в сложных ввиду рельефа местах, которые часто подтапливает в сезон тайфунов.
На столетии под мостом ушел под воду «по самый номерок» маршрутный автобус. Этот разворот, как отмечают местные жители практически незаменим и его затопление существенно ухудшает и без того сложную ситуацию.