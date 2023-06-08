«Все, короче, нас затопило»: во Владивостоке «поплыл» подъезд — видео

Также горожане отмечают, что многие дома «подтекли» так как не рассчитаны на осадки такой серьезной интенсивности. Серьезность дождя почувствовали главным образом автомобилисты, особенно те, кто решился попробовать свои силы в сложных ввиду рельефа местах, которые часто подтапливает в сезон тайфунов.