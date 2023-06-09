Дочь Шойгу, бегуны и самурай с Рублёвки: кто стоит за адскими пробками в Приморье

Posted Вчера, 06:53
Published Вчера, 06:53
Modified Вчера, 12:18
Updated Вчера, 12:18
В Приморье, как и в других регионах РФ, марафон проводят с 2017 года. За семь лет своего существования «ЗаБег» плавно «переполз» из центра Владивостока на Русский остров. Из года в год организаторы перекрывают ключевые трассы дальневосточной столицы, чтобы дать бегунам возможность как следует пропотеть за пару-тройку тысяч рублей, ушедших на марафонские счета.
Весь этот хоровод с отдышкой с самого начала вертится вокруг дочери Министра обороны РФ Ксении Шойгу. Наследница Сергея Кужугетовича с младенчества «ЗаБега» регулярно выступает в качестве матери марафона: даёт интервью, разъезжает с проектом по ныне недружественным странам, отчитывается журналистам о прошедших забегах и дальше по списку. Сами организаторы называют дочь Шойгу основателем и руководителем.
Как ранее уже сообщало «Восток-Медиа» за «ЗаБегом» и транспортным коллапсом стоит автономная некоммерческая организация «Гонка героев». Именно это юрлицо указано на сайте марафона и в публичной оферте для участников физлиц. Однако, согласно информации из базы СПАРК-Интерфакс, Ксения Шойгу не является ни учредителем, ни руководителем, ни директором этой АНО. По крайней мере, в открытых данных о компании про неё ни словечка, ни следочка.
Все убытки и прибытки АНО «Гонка героев» делят трое: Милош Пайич, Глеб Юн и Денис Анников. Последний также успешно греет кресло директора организации. С него и начнём.
У господина Анникова всё как у всех социальных деятелей класса «мутноватый». В сети наследить не успел — ни тебе патриотических лозунгов во «Вконтакте», ни либеральных высказываний в «Твиттере». Даже мемов с котиками нет. А вот в едином госреестре юридических лиц бэкграунд себе нагулял знатный.
Согласно данным базы СПАРК-Интерфакс, Денис Анников является совладельцем 12 организаций, приличная часть из которых — ныне недействующие. Все они так или иначе косвенно или напрямую связаны с «Гонкой героев», к которой его, по всей видимости, и подтянула наследница Министра обороны РФ — Анников заканчивал МГИМО примерно в одно время с Ксенией Шойгу.
Несколько из его не особо зарабатывающих компаний неоднократно перечисляли другим юрлицам суммы с неприличным количеством нулей. Так в 2019 году МОО по развитию забегов с препятствиями отправила на счёт некоего ООО «Стройбаза» 2 015 000 рублей за стройматериалы. Потом, правда, их же и отсудила обратно, с процентом в 228 тысяч рублей. При этом компания никогда особо высоким доходом не отличалась, а в 2020 и вовсе ушла в убыток на 617 тысяч.
В связке с этим следует упомянуть принадлежащее (на 51%) Анникову уже недействующее ООО «Кросс Офис». Компания несколько лет подряд занимала миллионы у АНО «Гонка Героев». К 2019 году сумма долга достигла 17,7 миллиона рублей. Незатейливой аналитикой можно прийти к выводу, что Анников подозрительными схемами назанимал сам у себя долгов, которые, к слову, вернуть вовремя не смог — «Гонке героев» пришлось идти за своими деньгами в суд.
Интересна и связь Анникова с Федерацией развития вида спорта «Гонки с препятствиями» в РФ. В организации он занимает должность президента. При этом информация о совладельцах компании в базе данных СПАРК-Интерфакс отсутствует. К кому в карманы улетают доходы юрлица — тайна, покрытая мраком. Они, впрочем, для общественной организации немалые: в 2022 году Федерация заработала 3,5 миллиона рублей.
Также Анников вместе с Михаилом Галустяном был соучредителем федерации военных игр. Руководит некой ООО «Лига спорта», совладельцем которой является ООО «ВЭБ ВЕНЧУРС», компания группы ВЭБ.РФ, когда-то связанной с другим учредителем «Гонки героев» Глебом Юном.
Ещё одним владельцем АНО «Гонка Героев» является чемпион мира по джиу-джитсу (боевое искусство самураев) Глеб Юн. В счастливые для него и его семьи годы являлся топ-менеджером, а потом и старшим вице-президентом ВЭБ.РФ. Параллельно создал и развивал элитный детский бойцовский клуб на Рублёвке.
В 2016 году ВЭБ.РФ опубликовал декларации своих сотрудников, согласно которым Юн имел довольно большой дом в Испании, а на его жену было записано не менее 500 квадратных метров жилой недвижимости в России.
В отличие от Анникова «рублёвский самурай» является не просто учредителем АНО «Гонки героев», но и основателем проекта. СМИ неоднократно писали, что именно ему и принадлежит концепция марафона.
В 2021 году Forbes со ссылкой на пресс-службу АНО рассказало, что Юн больше не принимает участие в жизни «Гонки героев». Капают ли на его счета рубли с доходов от «ЗаБегов» и прочих потных мероприятий экосистемы — на сегодня неизвестно.
Сейчас Юн активно развивает детский бойцовский клуб для детей богатеньких жителей Рублёвки и в медиапространстве ни с «Гонкой героев», ни с «ЗаБегом» уже не ассоциируется.
Наиболее заметной личностью, связанной с «ЗаБегом» (после дочери Шойгу, конечно), можно назвать третьего совладельца АНО Милоша Пайича. Бизнесмен является руководителем департамента снабжения «Гонки героев». Проще говоря Пайич возит в регионы всякую палку-тряпку для организации марафонов.
Делает он это, по всей видимости, с помощью ООО «ЛК ГКЛ», зарегистрированному по тому же адресу, что и «Гонка героев». Эту компанию Пайич создал вместе с Борисом Авдеевым, бывшим руководящим работником Минобороны. В начале 2010-х он же занимался крупными стройками в ДФО.
С Владивостоком и Русским островом господина Авдеева, к слову, связывают не только адские пробки и перекрытия, именно под его руководством в 2016 году после неоднократных пинков «сверху» достраивался скандальный «Приморский океанариум».
Выручка ООО «ЛК ГКЛ» в былые годы доходила до 30+ миллионов рублей. Последние несколько лет же доходы сильно упали — в 2022 году компания принесла Пайичу одни убытки.
В одном из интервью Милоша Пайича спросили, что он выберет: отправить контейнер проекта во Владивосток или себя в Нью-Йорк. Без особых раздумий бизнесмен выбрал Владивосток.
«Это всегда весело! И всегда что-то новое для себя открываешь», — резюмировал Пайич.
Не поспоришь. Милошу, может быть, и весело, но вот только владивостокцам от таких контейнеров не до улыбок. Впрочем, и новых открытий в пробках под палящим солнцем тоже вряд ли кто-то жаждет. Да и открыть в таких обстоятельствах можно разве что форточку.
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Задумывается ли кто-то из них о комфорте жителей Владивостока, когда поручает своей команде организацию «ЗаБега» — вопрос философский. Найти ответ на него жители дальневосточной столицы, пожалуй, смогут сами. Или уже нашли, дочитав до этой строчки.