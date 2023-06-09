Дочь Шойгу, бегуны и самурай с Рублёвки: кто стоит за адскими пробками в Приморье

Несколько из его не особо зарабатывающих компаний неоднократно перечисляли другим юрлицам суммы с неприличным количеством нулей. Так в 2019 году МОО по развитию забегов с препятствиями отправила на счёт некоего ООО «Стройбаза» 2 015 000 рублей за стройматериалы. Потом, правда, их же и отсудила обратно, с процентом в 228 тысяч рублей. При этом компания никогда особо высоким доходом не отличалась, а в 2020 и вовсе ушла в убыток на 617 тысяч.