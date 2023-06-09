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Published Вчера, 08:59

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Новая Мэри Поппинс: девушку унесло ветром во Владивостоке — видео

9 июня 2023, 08:59
Девушка открыла дверь веранды — и ее снесло ветром во Владивостоке. Пользователи соцсетей назвали этот инцидент «унесенная ветром».
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Ливень

Жители «Алых парусов» решили выйти на улицу во время сильного ливня. «Первопроходцем» стала миниатюрная девушка. Как только она открыла дверь — ветер сразу же снес ее, тут даже ручка двери, за которую зацепилась пострадавшая, не помогла. Девушка осталась лежать на земле недалеко от входа в помещение. Вернуться обратно ей помог молодой человек.

Подобная ситуация произошла и с группой девушек уже на улице. В подземном переходе лестницы затопило — образовались настоящие мини-водопады. Им пришлось пробираться сквозь толщу воды, оказавшись в ней по колено.

Ранее «Восток-Медиа» писало об элитном ЖК, который пострадал под натиском стихии.

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