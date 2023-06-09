Новая Мэри Поппинс: девушку унесло ветром во Владивостоке — видео

Posted Вчера, 08:59
Published Вчера, 08:59
Modified Вчера, 12:15
Updated Вчера, 12:15
Жители «Алых парусов» решили выйти на улицу во время сильного ливня. «Первопроходцем» стала миниатюрная девушка. Как только она открыла дверь — ветер сразу же снес ее, тут даже ручка двери, за которую зацепилась пострадавшая, не помогла. Девушка осталась лежать на земле недалеко от входа в помещение. Вернуться обратно ей помог молодой человек.
Подобная ситуация произошла и с группой девушек уже на улице. В подземном переходе лестницы затопило — образовались настоящие мини-водопады. Им пришлось пробираться сквозь толщу воды, оказавшись в ней по колено.