Новая Мэри Поппинс: девушку унесло ветром во Владивостоке — видео

Жители «Алых парусов» решили выйти на улицу во время сильного ливня. «Первопроходцем» стала миниатюрная девушка. Как только она открыла дверь — ветер сразу же снес ее, тут даже ручка двери, за которую зацепилась пострадавшая, не помогла. Девушка осталась лежать на земле недалеко от входа в помещение. Вернуться обратно ей помог молодой человек.