Подрядчик прокомментировал размыв дороги во Владивостоке

Posted Вчера, 09:25
Published Вчера, 09:25
Modified Вчера, 12:15
Updated Вчера, 12:15
Компания «Спец СУ», которая занималась строительством дороги на улице Давыдова, сообщает, что за одни сутки выпало месячное количество осадков, что привело к ЧС.
Подрядчик подчеркнул, что не сомневается в качестве своей работы — объект прошел проверку различных ведомств и экспертов федеральных дорожных структур.
Толщина слоя, показатель уплотнения смеси и соответствие асфальтобетонной смеси ГОСТ соблюдены. Компания пообещала привлечь максимальное количество ресурсов, чтобы восстановить поврежденную дорогу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о новой Мэри Поппинс — девушку унесло ветром, даже зонт не понадобился.