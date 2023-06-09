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Published Вчера, 09:25

Modified Вчера, 12:15

Updated Вчера, 12:15

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Подрядчик прокомментировал размыв дороги во Владивостоке

9 июня 2023, 09:25
Асфальт на улице Давыдова вздулся и «разломался» во Владивостоке. Подрядчик отреагировал на размыв дорожного покрытия из-за сильных ливней.
Сюжет
Ливень

Компания «Спец СУ», которая занималась строительством дороги на улице Давыдова, сообщает, что за одни сутки выпало месячное количество осадков, что привело к ЧС.

Подрядчик подчеркнул, что не сомневается в качестве своей работы — объект прошел проверку различных ведомств и экспертов федеральных дорожных структур.

Толщина слоя, показатель уплотнения смеси и соответствие асфальтобетонной смеси ГОСТ соблюдены. Компания пообещала привлечь максимальное количество ресурсов, чтобы восстановить поврежденную дорогу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о новой Мэри Поппинс — девушку унесло ветром, даже зонт не понадобился.

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