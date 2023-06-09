«Портовые мощности должны быть увеличены, чтобы ДФО развивался» — Дмитрий Алексеев

Это не первое подобное мнение, ранее эксперты уже высказывались о происходящих изменениях в экономике края и предстоящих перспективах, которые открывает перед регионом объявленный президентом России курс на Восток. «Восток-Медиа» публикует цикл статей, в рамках которого эксперты в области экономики, руководители ведущих предприятий Приморья, инвесторы отмечали ту работу, которую ведет правительство Приморского края. Власти региона разрабатывают комплексную программу ускоренного развития ключевых отраслей экономики Приморья, которая рассчитана до 2030 года, и должна подтвердить статус региона, как ведущего в выстраивании внешнеторговых отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ворота на Восток — именно так сегодня видят Приморье ведущие эксперты региона.