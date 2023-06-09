«Портовые мощности должны быть увеличены, чтобы ДФО развивался» — Дмитрий Алексеев

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:36
Глава Группы компаний «ДНС» Дмитрий Алексеев высказался о проблемах в транспортно-логистической сфере региона, которые требуют срочного решения, а без этого ни о каком развитии экономики не может идти речи.
«С уходом западных компаний, таких как LG, BOSH, Sumsung, фундаментально на российском рынке ничего не поменялось. Во-первых, остались турецкие и китайские компании, например, Veko и Hier. Во-вторых, товары ушедших компаний никуда не делись с полок, однако, доставлять их стало сложнее и дороже. Любая конечная цена для потребителя упирается в стоимость логистики. В последнее время грузооборот вырос. Порты не справляются, и это плохо, потому что в ситуации с увеличением грузопотока суда нужно быстро разгружать, чтобы они не простаивали, и не дорожала логистика. В этой ситуации есть два вектора: собственники инфраструктур будут богатеть, беря больше денег за логистику, либо мы увеличим портовые и логистические мощности. Чтобы Дальний Восток выиграл в меняющейся ситуации, нужно кратно увеличить портовые мощности», — считает Дмитрий Алексеев.
Это не первое подобное мнение, ранее эксперты уже высказывались о происходящих изменениях в экономике края и предстоящих перспективах, которые открывает перед регионом объявленный президентом России курс на Восток. «Восток-Медиа» публикует цикл статей, в рамках которого эксперты в области экономики, руководители ведущих предприятий Приморья, инвесторы отмечали ту работу, которую ведет правительство Приморского края. Власти региона разрабатывают комплексную программу ускоренного развития ключевых отраслей экономики Приморья, которая рассчитана до 2030 года, и должна подтвердить статус региона, как ведущего в выстраивании внешнеторговых отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ворота на Восток — именно так сегодня видят Приморье ведущие эксперты региона.
Целый ряд инвестпроектов, разработанных ключевыми игроками транспортно-логистического сектора Приморского края и Дальнего Востока, работу в этом направлении уже начали — строятся новые порты, расширяются портовые мощности, увеличивается грузопоток и пропускная способность. Так, порт «Восточной стивидорной компании» чтобы обеспечивать качественную обработку растущих грузопотоков, развивать мощности в соответствии со стратегическими целями экономики региона, предлагает синхронизировать усилия с ключевыми участниками рынка и властями.
«Программа ускоренного развития ключевых отраслей имеет стратегическое значение и создаст значимый импульс для опережающего развития ключевых инвестпроектов в регионе, в том числе позволит форсировать развитие транспортной инфраструктуры региона, продвинуть Приморье на передний край технологического развития стивидорного бизнеса и сделает регион ведущим центром компетенций в отрасли», — рассказал «Восток-Медиа» Илья Долгий, управляющий директор «Восточной стивидорной компании».
Самый крупный порт в России и на Дальнем Востоке Владивостокский морской торговый порт сегодня реализует целый ряд мер по развитию свое портовой инфраструктуры. Планируется значительное увеличение контейнерного оборота — в рамках реализуемого проекта будет дополнительно создано около 850 новых рабочих мест, а объем грузооборота вырастет до 1 млн TEU в год. Реализации этих планов будет способствовать синергия власти с бизнесом. Управляющий директор Владивостокского морского торгового порта Николай Ермолаев пояснил, что компания реализует стратегию развития, которая поможет не только увеличить грузопоток, но и улучшить условия жизни приморцев.
«Сейчас, когда взаимоотношения России со странами юго-восточной Азии вышли на новый уровень, ВМТП укрепляет свои позиции главного порта России на Тихом океане. С 2020 года мы занимаем первое место в стране по количеству обработанных контейнеров, и сейчас лидерство укрепилось. За первые четыре месяца 2023 года оборот порта в целом вырос на 5%, до 4,3 млн тонн. Оборот контейнеров при этом увеличился на 17%, до 245,5 тыс. TEU. Планируем, что в 2023 году оборот контейнеров вырастет примерно до 840 тыс. TEU», — рассказал «Восток-Медиа» Николай Ермолаев.
Проекты «Владморрыбпорта» также включают в себя развитие и расширение мощностей контейнерного терминала компании, реконструкцию причалов и складских площадей, развитие и расширение мощностей контейнерных терминалов «сухой порт» ЗАО «ПИК», ООО «Фреш» и ООО «Терминал Хлебная База». По словам генерального директора порта Александра Шевченко, это позволит увеличить количество рабочих мест на 387 человек. Планируемый рост грузовой площади для перевалки контейнеров составит 77 475 кв. м, рост контейнерного оборота — более 285 TEU в год. Общий объем инвестиций составит почти 15 млрд рублей. Компания планирует реконструировать причальный фронт «Владморрыбпорта» и создать транспортно-логистический центр на базе «Терминала Хлебная База» в Уссурийске. Реализация этих крупных проектов потребует реконструкции и модернизации станции Мыс Чуркин ДВЖД.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в программу ускоренного социально-экономического развития региона включен инвестпроект по строительству портового комплекса в поселке Славянка в Хасанском округе. Инвестор проекта — ООО Тихоокеанский балкерный терминал». Перегрузочный комплекс рассчитан на обработку полутора млн тонн грузов в год, с его вводом в строй он станет крупнейшим контейнерным терминалом на юге Приморья. На предприятии будет создано около 900 новых рабочих мест. В программе развития предусмотрена инфраструктурная господдержка проекта — запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги «Раздольное — Хасан», в том числе в сторону Славянки.