После объединения в 2023 году Пенсионного фонда РФ с Фондом социального страхования в единую структуру — Социальный фонд России (СФР) произошли изменения в переводе выплат на детей. СФР установил единые даты для получения пособий на детей по всей России. Сначала изменения затронули единое пособие, а затем это правило распространилось и на другие меры соцподдержки.