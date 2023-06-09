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Во Владивостоке с июня изменились даты выплат на детей

9 июня 2023, 14:40
Фото: piqsels.com
Во Владивостоке с июня изменились даты выплат на детей
Владивостокские семьи с июня начали получать выплаты на детей по единому графику. В какие даты будут переводить пособия на детей во Владивостоке с июня 2023 года — в нашем материале.
Сюжет
Выплаты

После объединения в 2023 году Пенсионного фонда РФ с Фондом социального страхования в единую структуру — Социальный фонд России (СФР) произошли изменения в переводе выплат на детей. СФР установил единые даты для получения пособий на детей по всей России. Сначала изменения затронули единое пособие, а затем это правило распространилось и на другие меры соцподдержки.

Теперь во Владивостоке график выплат на детей выглядит так:

  • Каждое 3-е число месяца владивостокским семьям будет приходить единое пособие — от 9105 рублей до 18 210 рублей. Соцпомощь начисляется тем семьям, где доход на каждого члена семьи менее 17 106 рублей в месяц.
  • Каждое 5-е число месяца будут переводиться выплаты из материнского капитала. Во Владивостоке размер соцпомощи в 2023 году составляет 18 210 рублей.
  • Каждое 8-е число месяца деньги на малыша до полутора лет будут получать работающие матери.

Стоит отметить, что дата перечисления денег может немного сдвигаться с учетом выходных и праздничных дней.

Во Владивостоке с июня изменились даты выплат на детейВо Владивостоке с июня изменились даты выплат на детей
Во Владивостоке с июня изменились даты выплат на детей
Фото: piqsels.com

Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала

С начала 2023 года почти три тысячи приморских семей обратились за ежемесячной выплатой из маткапитала. Это связано с тем, что с начала текущего года изменились правила предоставления денежной поддержки.

Если раньше оформить ежемесячное пособие за счет средств маткапитала можно было только на второго малыша в семье, то теперь такую денежную помощь можно получать на каждого ребенка в семье, не достигшего трёхлетнего возраста.

Главное условие предоставления соцпомощи — доход на каждого члена семьи во Владивостоке не должен превышать 34 212 рублей в месяц. Эта сумма исчисляется как двукратная величина прожиточного минимума на душу населения, установленная на 2023 год в Приморье.

Кроме того, во Владивостоке в 2023 году можно оформить единоразовую выплату из средств материнского капитала. На данную меру поддержки могут претендовать семьи военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, принимающих участие в СВО, либо погибших в результате участия в спецоперации. Сумма пособия единая для всех семей в регионе и составляет 20 тысяч рублей.

Заявления на назначение выплат из средств маткапитала в Приморском крае принимают многофункциональные центры и клиентские службы СФР. Также оформить соцпомощь можно дистанционно — через портал «Госуслуги».

Обратиться за пособием можно в любое время со дня рождения малыша до достижения им трёхлетнего возраста. Выплаты могут прекратиться, если все средства маткапитала уже использованы либо семья по каким-либо причинам потеряла право на данную меру соцподдержки.

Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капиталаКому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала
Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала
Фото: piqsels.com
#Владивосток#Пособие на детей#Выплаты
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