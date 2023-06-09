Posted Вчера, 14:40
Published Вчера, 14:40
Modified Вчера, 14:40
Updated Вчера, 14:40
После объединения в 2023 году Пенсионного фонда РФ с Фондом социального страхования в единую структуру — Социальный фонд России (СФР) произошли изменения в переводе выплат на детей. СФР установил единые даты для получения пособий на детей по всей России. Сначала изменения затронули единое пособие, а затем это правило распространилось и на другие меры соцподдержки.
Теперь во Владивостоке график выплат на детей выглядит так:
Стоит отметить, что дата перечисления денег может немного сдвигаться с учетом выходных и праздничных дней.
С начала 2023 года почти три тысячи приморских семей обратились за ежемесячной выплатой из маткапитала. Это связано с тем, что с начала текущего года изменились правила предоставления денежной поддержки.
Если раньше оформить ежемесячное пособие за счет средств маткапитала можно было только на второго малыша в семье, то теперь такую денежную помощь можно получать на каждого ребенка в семье, не достигшего трёхлетнего возраста.
Главное условие предоставления соцпомощи — доход на каждого члена семьи во Владивостоке не должен превышать 34 212 рублей в месяц. Эта сумма исчисляется как двукратная величина прожиточного минимума на душу населения, установленная на 2023 год в Приморье.
Кроме того, во Владивостоке в 2023 году можно оформить единоразовую выплату из средств материнского капитала. На данную меру поддержки могут претендовать семьи военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, принимающих участие в СВО, либо погибших в результате участия в спецоперации. Сумма пособия единая для всех семей в регионе и составляет 20 тысяч рублей.
Заявления на назначение выплат из средств маткапитала в Приморском крае принимают многофункциональные центры и клиентские службы СФР. Также оформить соцпомощь можно дистанционно — через портал «Госуслуги».
Обратиться за пособием можно в любое время со дня рождения малыша до достижения им трёхлетнего возраста. Выплаты могут прекратиться, если все средства маткапитала уже использованы либо семья по каким-либо причинам потеряла право на данную меру соцподдержки.