Во Владивостоке за ночь исчезла целая дорога — видео

Последствия сильнейшего ливня ощущаются во Владивостоке

Автомобилисты Владивостока, особенно те, кто живёт или работает в районе Второй Речки, в шоке. В ближайшее время они вряд ли смогут с комфортом и на приятной скорости передвигаться по улице Давыдова. Потому что фактически на ней теперь нет асфальта.

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