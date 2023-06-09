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Posted Вчера, 02:13

Published Вчера, 02:13

Modified Вчера, 12:17

Updated Вчера, 12:17

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Во Владивостоке за ночь исчезла целая дорога — видео

9 июня 2023, 02:13

Последствия сильнейшего ливня ощущаются во Владивостоке

Автомобилисты Владивостока, особенно те, кто живёт или работает в районе Второй Речки, в шоке. В ближайшее время они вряд ли смогут с комфортом и на приятной скорости передвигаться по улице Давыдова. Потому что фактически на ней теперь нет асфальта.

Тропический ливень, обрушившийся на Владивосток давеча, именно с улицей Давыдова обошёлся хуже всех. Там налицо и вспучившийся асфальт, и промывы, и ямы, и трещины. Была улица — и нету, во всяком случае, как альтернатива Русской для быстрого проезда от проспекта 100-летия Владивостока до «Варяга» она больше не пригодна.

Удар стихии был такой силы, что дорога просто не выдержала. Если обычно говорят, что «льет как из ведра», в этот раз можно было без преувеличения сказать, что над Владивостоком небесная канцелярия опрокинула не ведро, а целую ванну. Причём разом.

Даже когда стихия оставит Владивосток в покое и уйдёт, дорога на Давыдова останется в состоянии «кошмар на улице Вязов». Здесь потребуется большой ремонт. А на это нужно время…

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что под воду из-за ливня ушли грядки в пригороде Владивостока.

#Ливни#Происшествие#Город#Тропический ливень — лето 2023#Новости#Приморский край#Владивосток#Видео
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