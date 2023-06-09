Во Владивостоке за ночь исчезла целая дорога — видео

Posted Вчера, 02:13
Published Вчера, 02:13
Modified Вчера, 12:17
Updated Вчера, 12:17
Тропический ливень, обрушившийся на Владивосток давеча, именно с улицей Давыдова обошёлся хуже всех. Там налицо и вспучившийся асфальт, и промывы, и ямы, и трещины. Была улица — и нету, во всяком случае, как альтернатива Русской для быстрого проезда от проспекта 100-летия Владивостока до «Варяга» она больше не пригодна.
Удар стихии был такой силы, что дорога просто не выдержала. Если обычно говорят, что «льет как из ведра», в этот раз можно было без преувеличения сказать, что над Владивостоком небесная канцелярия опрокинула не ведро, а целую ванну. Причём разом.
Даже когда стихия оставит Владивосток в покое и уйдёт, дорога на Давыдова останется в состоянии «кошмар на улице Вязов». Здесь потребуется большой ремонт. А на это нужно время…
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что под воду из-за ливня ушли грядки в пригороде Владивостока.