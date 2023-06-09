Взрослые теннисисты-любители отметят День России спортивно

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Published Сегодня, 01:32
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С 09 по 12 июня в п. Горные Ключи будет проходить краевой турнир по теннису «Кубок Славда». В этом году он завершит серию спортивных мероприятий в рамках Дней тенниса на Тихом океане.
Организаторы соревнований — группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья.
На кортах завода «Скит» свое мастерство покажут профессионалы-любители и игроки среднего уровня в парном мужском и смешанном парном разрядах. К участию в соревнованиях в мужском парном разряде допускаются игроки, которым в 2023 году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет. К участию в соревнованиях в смешанном парном разряде допускаются мужчины, которым в текущем году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет, и женщины, которым в этом году исполнилось или должно исполниться не менее 35 лет. При этом каждый игрок имеет право участвовать только в одном разряде. Условие участия — наличие медицинского допуска и страхового медицинского полиса.
Главный судья краевого по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» — Сергей Игнатов.
По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, денежными и памятными призами.
Напомним, турнир «Кубок Славда» проводится 27-й раз — с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти идейного вдохновителя соревнований, почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося продвижением в Приморье этого вида спорта.
Информационные партнеры турнира — федеральный медиахолдинг 1 MI («Восток-медиа», «Золотой Рог» и др.), ГТРК «Владивосток» («Вести.Приморье»), радио и газета «Комсомольская правда», информационный холдинг «PrimaMedia», Дальневосточная медиагруппа («Восьмой канал», радиостанции «Лемма», «Ви-Би-Си», «Приморье 24», VladNews), газеты «Аргументы и факты» (Приморье) и «Владивосток».
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
09 июня 2023 г.:
с 14.00 — заезд участников турнира, размещение.
19.00 — жеребьевка.
10 июня 2023 г.:
09:00 — начало турнира, соревнования;
11.30 — 12.00 — парад-построение, торжественное открытие турнира;
12.00 — 20.00 — соревнования.
11 июня 2023 г.:
09.00 — 17.00 — соревнования;
17.00 — 17.30 — подведение результатов;
17.30 — 18.00 — построение, награждение победителей и призеров, закрытие турнира;
20.00 — торжественный прием, посвященный Дню России.
12 июня 2023 г.:
09.00 — 12.00 — доигрывание соревнований;
с 12.00 — отъезд участников