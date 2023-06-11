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Posted 11 июня 00:48

Published 11 июня 00:48

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

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Повалил и похитил: рецедивист напал на женщину во Владивостоке

11 июня 2023, 00:48
Жительница дальневосточной столицы пострадала от рук уличного грабителя. Злоумышленником оказался бывший зек.

В Ленинском районе Владивостока женщина была ограблена, когда находилась на виадуке на Луговой улице. Мужчина подбежал к ней и начал вырывать у неё кошелек, после чего они оба упали на землю. Грабитель сумел унести у пострадавшей кошелек с деньгами и банковскими картами. После этого женщина обратилась в полицию.

Ранее неоднократно судимый 30-летний житель Владивостока был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он признал свою вину. В пресс-службе УМВД по Владивостоку рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

#Происшествие#Вор#Грабеж#Преступление#Приморский край#Владивосток
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