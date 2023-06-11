Повалил и похитил: рецедивист напал на женщину во Владивостоке

В Ленинском районе Владивостока женщина была ограблена, когда находилась на виадуке на Луговой улице. Мужчина подбежал к ней и начал вырывать у неё кошелек, после чего они оба упали на землю. Грабитель сумел унести у пострадавшей кошелек с деньгами и банковскими картами. После этого женщина обратилась в полицию.