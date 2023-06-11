Повалил и похитил: рецедивист напал на женщину во Владивостоке

Posted 11 июня 00:48
Published 11 июня 00:48
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В Ленинском районе Владивостока женщина была ограблена, когда находилась на виадуке на Луговой улице. Мужчина подбежал к ней и начал вырывать у неё кошелек, после чего они оба упали на землю. Грабитель сумел унести у пострадавшей кошелек с деньгами и банковскими картами. После этого женщина обратилась в полицию.
Ранее неоднократно судимый 30-летний житель Владивостока был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он признал свою вину. В пресс-службе УМВД по Владивостоку рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».