Сгорело всё: ревность придала огня замужеству во Владивостоке — видео

Posted 11 июня 01:11
Published 11 июня 01:11
Modified Сегодня, 02:48
Updated Сегодня, 02:48
Вчера вечером, 11 июня, во Владивостоке произошёл серьёзный пожар. Вспыхнул автомобиль в районе улицы Борисенко. Очевидцы с места событий сообщали, что пламя за считанные секунды полностью охватило транспорт. Чёрный столб дыма поднимался вверх на десятки метров.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью рассказали, что к моменту прибытия огнеборцев автомобиль был полностью охвачен пламенем. Спасти транспорт не удалось — машина уничтожена огнём. Пострадало также стоящее рядом авто. Общая площадь пожара составила около 6,5 метров.
Причиной возгорания машины стала женщина, облившая авто бензином. В пресс-службе УМВД по Владивостоку рассказали, что, по предварительной информации, мадам подожгла машину мужа из ревности. Сама она была госпитализирована с термическим ожогом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее «Восток-Медиа» рассказало, что в минувшую пятницу во Владивостоке сгорели два автомобиля.