Сгорело всё: ревность придала огня замужеству во Владивостоке — видео

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью рассказали, что к моменту прибытия огнеборцев автомобиль был полностью охвачен пламенем. Спасти транспорт не удалось — машина уничтожена огнём. Пострадало также стоящее рядом авто. Общая площадь пожара составила около 6,5 метров.