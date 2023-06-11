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Posted 11 июня 01:11

Published 11 июня 01:11

Modified Сегодня, 02:48

Updated Сегодня, 02:48

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Сгорело всё: ревность придала огня замужеству во Владивостоке — видео

11 июня 2023, 01:11

Жительница Владивостока сожгла автомобиль мужа из-за ревности

Как известно, женщина в гневе способна творить любые чудеса, главное — вовремя спрятаться. А если гнев вызван ревностью, то и спрятаться не получится.

Вчера вечером, 11 июня, во Владивостоке произошёл серьёзный пожар. Вспыхнул автомобиль в районе улицы Борисенко. Очевидцы с места событий сообщали, что пламя за считанные секунды полностью охватило транспорт. Чёрный столб дыма поднимался вверх на десятки метров.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью рассказали, что к моменту прибытия огнеборцев автомобиль был полностью охвачен пламенем. Спасти транспорт не удалось — машина уничтожена огнём. Пострадало также стоящее рядом авто. Общая площадь пожара составила около 6,5 метров.

Причиной возгорания машины стала женщина, облившая авто бензином. В пресс-службе УМВД по Владивостоку рассказали, что, по предварительной информации, мадам подожгла машину мужа из ревности. Сама она была госпитализирована с термическим ожогом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Восток-Медиа» рассказало, что в минувшую пятницу во Владивостоке сгорели два автомобиля.

#Происшествие#Пожар#Приморский край#Владивосток#Видео
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