Депутаты Думы Владивостока поздравили горожан с Днём России

Сегодня значимая в календаре дата для патриотов своей страны, тех, кто испытывает гордость за ее вековые традиции, богатое культурное наследие, для кого преданность Отечеству, его независимость являются священными и основополагающими ценностями, отраженными в Декларации о государственном суверенитете.