Депутаты Думы Владивостока поздравили горожан с Днём России

Posted 11 июня 22:17
Published 11 июня 22:17
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
«От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем России!
Сегодня значимая в календаре дата для патриотов своей страны, тех, кто испытывает гордость за ее вековые традиции, богатое культурное наследие, для кого преданность Отечеству, его независимость являются священными и основополагающими ценностями, отраженными в Декларации о государственном суверенитете.
Россия уверенно смотрит в будущее, усиливая свои позиции в качестве одной из передовых стран мира ― самодостаточной, с высоким экономическим, научно-образовательным потенциалом, успешно противостоящей давлению извне, эффективно отстаивающей собственные государственные интересы.
Во время проведения Специальной военной операции многие наши сограждане, проявив высокую гражданскую ответственность, стали надежной опорой Родины в решении важных государственных задач по защите конституционных прав и свобод жителей Донбасса, Херсона и Запорожья, личным примером содействуя установлению там мира и общественного согласия.
Благодарю жителей города Владивостока и Приморского края за искреннюю поддержку миротворческой миссии России, плодотворный труд, способствующий укреплению государственного суверенитета нашей великой и могущественной державы.
От души желаю всем крепкого здоровья, новых больших свершений на благо Владивостока, Приморья, всей России, мира и благополучия!»