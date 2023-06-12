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Posted 11 июня 22:17

Published 11 июня 22:17

Modified Сегодня, 02:40

Updated Сегодня, 02:40

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Депутаты Думы Владивостока поздравили горожан с Днём России

11 июня 2023, 22:17
Сегодня вся страна отмечает знаменательный праздник — День России. С этим событием от лица депутатов гордумы жителей дальневосточной столицы поздравил председатель Андрей Брик.

«От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем России!

Сегодня значимая в календаре дата для патриотов своей страны, тех, кто испытывает гордость за ее вековые традиции, богатое культурное наследие, для кого преданность Отечеству, его независимость являются священными и основополагающими ценностями, отраженными в Декларации о государственном суверенитете.

Россия уверенно смотрит в будущее, усиливая свои позиции в качестве одной из передовых стран мира ― самодостаточной, с высоким экономическим, научно-образовательным потенциалом, успешно противостоящей давлению извне, эффективно отстаивающей собственные государственные интересы.

Во время проведения Специальной военной операции многие наши сограждане, проявив высокую гражданскую ответственность, стали надежной опорой Родины в решении важных государственных задач по защите конституционных прав и свобод жителей Донбасса, Херсона и Запорожья, личным примером содействуя установлению там мира и общественного согласия.

Благодарю жителей города Владивостока и Приморского края за искреннюю поддержку миротворческой миссии России, плодотворный труд, способствующий укреплению государственного суверенитета нашей великой и могущественной державы.
От души желаю всем крепкого здоровья, новых больших свершений на благо Владивостока, Приморья, всей России, мира и благополучия!»

#Дума Владивостока#Городская дума#Общество#Приморский край#Владивосток
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