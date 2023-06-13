Экспорт продукции АПК Приморья достиг почти 700 млн долларов

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Через порты края продукция АПК в основном экспортируется в страны АТР — Китай, Японию и Корею.
«Всего за пять месяцев экспортировано продукции на 696,7 миллионов долларов, что в 1,2 раза больше уровня прошлого года. В том числе экспорт рыбы и морепродуктов достиг 565 миллионов долларов, сои — 85,3 миллионов, соевого масла — 23 миллионов, кукурузы — 12,4 миллионов, мяса и молока — 4,6 миллионов долларов», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, делегация Приморского края, возглавляемая губернатором Олегом Кожемяко, провела рабочий визит в Китай в конце марта текущего года. В течение трех дней — до 29 марта проводились рабочие встречи с руководителями органов власти и крупных предприятий приграничных провинций КНР. В ходе встречи глава региона предложил усилить сотрудничество в сельском хозяйстве. Приморские сельхоз производства готовы увеличить поставки в КНР мяса, молока, зерновых, бобов, овощей и меда.