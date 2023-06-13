Экспорт продукции АПК Приморья достиг почти 700 млн долларов

Напомним, делегация Приморского края, возглавляемая губернатором Олегом Кожемяко, провела рабочий визит в Китай в конце марта текущего года. В течение трех дней — до 29 марта проводились рабочие встречи с руководителями органов власти и крупных предприятий приграничных провинций КНР. В ходе встречи глава региона предложил усилить сотрудничество в сельском хозяйстве. Приморские сельхоз производства готовы увеличить поставки в КНР мяса, молока, зерновых, бобов, овощей и меда.