После передачи бизнеса вся сеть российских фастфудов KFC в 2023 году поменяет название и будет продолжать работать под брендом Rostic’s. Хотя в России останется небольшая часть заведений под прежним логотипом — примерно 20% франчайзи отказались переходить на новый бренд. Такие предприятия будут функционировать под брендом KFC, и их будут поддерживать в соответствии со стандартами компании. Однако новых точек KFC в России открывать уже не будут.