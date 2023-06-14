Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В марте прошлого года американская корпорация Yum! Brands решила приостановить работу своих ресторанов KFC на территории России. Уже летом 2022 года владельцы бизнеса сообщили, что нашли российского покупателя на сеть своих точек фастфуда. Им стал франчайзинговый оператор ООО «Смарт сервис ЛТД».
Бывший владелец передает по условиям сделки купли-продажи в собственность российскому бизнесу 70 ресторанов. Все остальные точки KFC в России, а их более 900 по всей стране, будут работать по франшизе либо договорам лицензирования. Например, на Дальнем Востоке функционирует 19 ресторанов KFC под франчайзинговым управлением компании «Гудфуд ДВ».
После передачи бизнеса вся сеть российских фастфудов KFC в 2023 году поменяет название и будет продолжать работать под брендом Rostic’s. Хотя в России останется небольшая часть заведений под прежним логотипом — примерно 20% франчайзи отказались переходить на новый бренд. Такие предприятия будут функционировать под брендом KFC, и их будут поддерживать в соответствии со стандартами компании. Однако новых точек KFC в России открывать уже не будут.
Российские владельцы бизнеса уверяют, что меню сети фастфуда под новым брендом останется прежним. Любители фастфуда во Владивостоке в 2023 году по-прежнему смогут лакомиться картофелем фри, острыми куриными ножками и десертами.
Изменится лишь название некоторых позиций. Так, например, популярный «Твистер» будет называться «Шефролл».
Привычные корпоративные цвета ресторанов KFC во Владивостоке и их интерьер после ребрендинга останутся теми же. Поменяется лишь логотип заведений — на светлом фоне красными буквами появится новое название Rostic’s.
По мнению экспертов, не изменятся и цены на продукцию ресторанов. Поэтому снижения покупательской активности при ребрендинге заведений фастфуда во Владивостоке не предвидится.
Переход на новый бренд, по словам новых владельцев бизнеса, будет постепенным. Ребрендинг уже начался с Москвы — первый ресторан KFC под новым названием Rostic’s начал работу в столице в конце апреля. А в ближайшие дни планируется открыть после ребрендинга еще 66 точек фастфуда. Они начнут действовать в Москве и Московской области, а также на территории Югры.
Когда дойдет ребрендинг до Владивостока неизвестно. В 2023 году в городе функционируют 7 ресторанов KFC:
Пока сеть фастфуда во Владивостоке работает под старой вывеской и с прежним меню. Но до конца 2023 года, по прогнозам новых владельцев бизнеса, все рестораны сменят название.