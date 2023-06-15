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На стол: Рыбакам-любителям в Приморье разрешили ловить по две горбуши в сутки

15 июня 2023, 06:27

Рыбакам-любителям в Приморье разрешили ловить по две горбуши в сутки

В шести муниципалитетах Приморья рыбакам разрешили ловить лосось. Но только на спиннинг и удочку. Число остальной красной рыбы, которую можно поймать в течение суток, также ограничено.
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Рыба

В агентстве по рыболовству уточнили, что горбушу, кету и симу можно добывать в следующей местности: заливе Петра Великого, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском, Тернейском муниципальных и Дальнегорском городском округах.

Так, рыбак из Приморья имеет законное право за сутки добыть две горбуши, одну кету и одну симу. Ловить разрешается удочкой, спиннингом и нахлыстом.

При этом приморцам не следует забывать о правилах — нельзя ловить молодь тихоокеанского лосося и других водных жителей в определённые сроки.

Отметим, что промысел лосося в Приморье начался в июне.

#Рыба#Рыба лососевых видов#Общество#Новости#Приморский край
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