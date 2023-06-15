На стол: Рыбакам-любителям в Приморье разрешили ловить по две горбуши в сутки

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В агентстве по рыболовству уточнили, что горбушу, кету и симу можно добывать в следующей местности: заливе Петра Великого, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском, Тернейском муниципальных и Дальнегорском городском округах.
Так, рыбак из Приморья имеет законное право за сутки добыть две горбуши, одну кету и одну симу. Ловить разрешается удочкой, спиннингом и нахлыстом.
При этом приморцам не следует забывать о правилах — нельзя ловить молодь тихоокеанского лосося и других водных жителей в определённые сроки.
Отметим, что промысел лосося в Приморье начался в июне.