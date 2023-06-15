На стол: Рыбакам-любителям в Приморье разрешили ловить по две горбуши в сутки

Рыбакам-любителям в Приморье разрешили ловить по две горбуши в сутки

В шести муниципалитетах Приморья рыбакам разрешили ловить лосось. Но только на спиннинг и удочку. Число остальной красной рыбы, которую можно поймать в течение суток, также ограничено.

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