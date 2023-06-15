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Россия, Беларусь, КНР: Олег Кожемяко предложил создать «международный» завод в Китае

15 июня 2023, 03:33
Олег Кожемяко выступил с предложением о создании завода по производству сухого молока из Белоруссии на территории Китая. Предполагается, что производство будет совместным — между тремя странами.
Сюжет
Китай

Своё предложение глава Приморья озвучил во время поездки приморской делегации в Китай — на встрече с первым секретарем комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь.

«Мы знаем о большой дружбе трех государств — России, Китая и Беларуси. Я уверен, что создание такого предприятия на территории провинции Хэйлунцзян было бы одобрено нашими руководителями и нашло поддержку в сопровождении этого проекта. Мы готовы к инвестициям, Беларусь готова к поставкам сырья и технологий. И этот проект мог бы состоятся уже в течение полутора лет», — подчеркнул глава региона.

Олег Кожемяко добавил, что Приморье, со своей стороны, также интересуется Китаем, как площадкой для переработки местных дикоросов, меда и сельхозпродукции на взаимовыгодных условиях.

Также, подчеркнул губернатор, особый интерес для края представляют китайские инвесторы, которые готовы работать на сельском хозяйстве и использовать мелиоративные приморские земли под высаживание риса и развивать молочное животноводство.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как Россия, Белоруссия и Китай заинтересованы в сотрудничестве друг с другом.

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#Россия#Китай#Экономика#Новости#Республика Беларусь#Олег Кожемяко#Международные отношения#Международное сотрудничество
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