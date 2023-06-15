Россия, Беларусь, КНР: Олег Кожемяко предложил создать «международный» завод в Китае

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Своё предложение глава Приморья озвучил во время поездки приморской делегации в Китай — на встрече с первым секретарем комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь.
«Мы знаем о большой дружбе трех государств — России, Китая и Беларуси. Я уверен, что создание такого предприятия на территории провинции Хэйлунцзян было бы одобрено нашими руководителями и нашло поддержку в сопровождении этого проекта. Мы готовы к инвестициям, Беларусь готова к поставкам сырья и технологий. И этот проект мог бы состоятся уже в течение полутора лет», — подчеркнул глава региона.
Олег Кожемяко добавил, что Приморье, со своей стороны, также интересуется Китаем, как площадкой для переработки местных дикоросов, меда и сельхозпродукции на взаимовыгодных условиях.
Также, подчеркнул губернатор, особый интерес для края представляют китайские инвесторы, которые готовы работать на сельском хозяйстве и использовать мелиоративные приморские земли под высаживание риса и развивать молочное животноводство.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как Россия, Белоруссия и Китай заинтересованы в сотрудничестве друг с другом.