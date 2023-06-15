Созвездие заботы: «УРСА» — новое имя Владивостокской фабрики мороженого

Узнаваемая торговая марка, яркая, красивая этикетка, а внутри все такое же вкусное, качественное, любимое с детства приморцами холодное лакомство. Компания очень строго подходит ко всему циклу производства. Качественный продукт должен быть как снаружи, так и внутри. За всеми этапами создания любимого мороженого следит руководитель производства фабрики и главный технолог Ирина Кочетова. Именно благодаря ей компания разработала уникальные виды мороженого, которых не производят больше нигде, а их вкус уже много лет притягивает тысячи покупателей. Самыми популярными последние годы остаются мороженое «Каир» и «Париж».