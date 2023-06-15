Созвездие заботы: «УРСА» — новое имя Владивостокской фабрики мороженого

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В честь своего 35-летнего юбилея фабрика запустила новый бренд — «УРСА» — именно под таким названием теперь выпускается мороженое владивостокского производителя. На прошедшей 14 июня пресс-конференции представители компании «УРСА» рассказали о произошедших на фабрике изменениях, а на дегустации представили новые вкусы мороженого, которые уже можно купить в магазинах Приморья и Дальнего Востока.
Исполнительный директор фабрики мороженого Татьяна Самойленко рассказала, что за 35 лет работы фабрики сформировалась сильная, надежная команда профессионалов, благодаря которой создан огромный ассортимент вкусной продукции.
«Наше мороженое можно найти в любом магазине Владивостока и Приморского края. Сегодня фабрика занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке — ежегодно мы производим более 5 тысяч тонн мороженого. Узнаваемость нашего продукта в Приморском крае, Амурской области, Хабаровском крае, Бурятии, на Чукотке высока. Мы продолжаем расширять географию, поступили заявки на поставку в Новосибирск, Алтайский край, Барнаул», — подчеркнула Татьяна Самойленко.
В прошлом году фабрика присоединилась к группе компаний «Акваресурсы», для производителя это начало нового этапа. И первое, что было сделано — разработан узнаваемый бренд с символичным для Дальнего Востока названием «УРСА». Коллектив фабрики уверен, что именно сейчас создается новая история компании.
«35 лет фабрика работала без имени, без собственной торговой марки и практически никак не заявляла о себе. И наша команда, команда маркетологов сегодня представляет новую торговую марку, новое имя, которое даст начало новой истории Владивостокской фабрики мороженого. „Урса“ также как и ее предшественник, поддерживает высокое качество, стандарты производства, мы сохранили весь коллектив, который работает над продуктом. И уже в этом сезоне мы запускаем достаточно интересные новинки. Сегодня фабрика „УРСА“ выпускает 55 наименований мороженого, с конвейерной линии ежемесячно сходит около 400 тонн продукции», — отметила Татьяна Самойленко.
Всех присутствующих на конференции волновал вопрос — почему было выбрано именно это название фабрики? Об этом поведала начальник отдела реализации фабрики мороженого Евгения Винокурова. Она пояснила, что бренд разрабатывался на основе сложившейся за 35 лет работы компании принципа — продукт фабрики, в первую очередь, создается для семьи, чтобы сделать приморские семьи счастливее.
«Наша марка — это про семью и про Дальний Восток. У нас есть своя идентичность и уникальность. И в поисках символа, который бы отражал это, нам пришел образ созвездия, которое сверкает на нашем северном полушарии — это Большая и Малая Медведица, мама и медвежонок. По-латински это звучит как Ursa Major и Ursa Minor. Так родилось наше название „УРСА“, а логотипом стали медведица с медвежонком. Семья любимых вкусов — теперь наш слоган. И сегодня вся продукция компании уже идет под этим брендом», — рассказала Евгения Винокурова.
В течение месяца в магазинах Приморья мороженое фабрики продается в новой упаковке с фиолетовой волной и изображением медведей. И этот новый образ уже стал узнаваемым и пользуется популярностью у приморцев. В планах оформить под новый бренд холодильники, в которых представлена продукция компании «УРСА», и запустить фирменную розничную сеть.
Узнаваемая торговая марка, яркая, красивая этикетка, а внутри все такое же вкусное, качественное, любимое с детства приморцами холодное лакомство. Компания очень строго подходит ко всему циклу производства. Качественный продукт должен быть как снаружи, так и внутри. За всеми этапами создания любимого мороженого следит руководитель производства фабрики и главный технолог Ирина Кочетова. Именно благодаря ей компания разработала уникальные виды мороженого, которых не производят больше нигде, а их вкус уже много лет притягивает тысячи покупателей. Самыми популярными последние годы остаются мороженое «Каир» и «Париж».
Ирина Кочетова представила присутствующим новые вкусы, которые фабрика подготовила к летнему сезону, и которые после пресс-конференции смогли продегустировать гости мероприятия. Это две линейки — «Дальневосточные вкусы» и «Вкусные путешествия».
«Дальневосточные вкусы» самая яркая, уникальная линейка вкусов, которая отражает нашу приморскую идентичность. Хрустящий сахарный рожок «Виноград в шоколаде» — пломбир со вкусом нашего сочного приморского винограда, который мы сочетаем с шоколадным соусом. И соус, и пломбир, и даже вафельный рожок с шоколадной глазурью внутри наша фабрика производит из высококачественного сырья, без использования консервантов», — рассказала Ирина Кочетова.
Второй продукт в этой линейке Ирина Кочетова назвала бомбой — такого вкуса никто и нигде больше не встретит. Это сахарный рожок «Жимолость с мятой» — пломбир с дальневосточной жимолостью и освежающей мятой яркий, сочный, он не оставит равнодушным приморского покупателя. Третий вкус в линейке «Дальневосточные вкусы» — это вафельный рожок «Соленая карамель». Классический пломбир крем-брюле с морской солью.
«Вкусные путешествия» — это продолжение ставшей уже знаменитой линейки мороженного в ведерках, которая пополнилась вкусами «Сочи» с фисташкой, «Москва» — сырный пломбир с ягодами и «Прага» для любителей шоколада.
«Я три года вынашивала идею сделать сырное мороженое, не со вкусом сыра, как производят многие фабрики, а именно, чтобы в составе был сыр. Это мороженое „Москва“, оно уже есть в магазинах, и любой желающий может его попробовать. Здесь необычное и очень интересное сочетание немного солоноватого сырного пломбира с традиционными ягодами России — клюквой, брусникой и смородиной», — рассказала о новом продукте Ирина Кочетова.
Ассортимент фабрики большой, и он постоянно пополняется разными коллекциями. Ирина Кочетова, отвечая на вопрос корреспондента «Восток-Медиа», приоткрыла завесу тайны и рассказала, что уже к новогодним праздникам компания готовит новинки, которые точно придутся по вкусу приморцам.
«В разработке у нас интересные новые вкусы, которые мы представим уже к Новому году. В основе их будет наш традиционный пломбир, а в качестве наполнителя используем комбинацию „Глинтвейн“, которая станет символом рождественской сказки. Я очень люблю свою работу, занимаюсь мороженым уже более 20 лет, и постоянно ищу новые интересные сочетания, стремлюсь удивить, чтобы радовать приморцев вкусным мороженым», — отметила Ирина Кочетова.
Говоря о качестве мороженого Ирина Кочетова отметила, что продукт производится только из натуральных ингридиентов, фабрика работает напрямую с поставщиками-производителями, а качество сырья проверяется в собственной аккредитованной лаборатории. Компания «УРСА» дает гарантию качества своим потребителям — мороженое фабрики натурально, безопасно и полезно.
«Наша фабрика с 2013 года сертифицирована по всем международным стандартам HASSP и ISP, каждый год мы проходим аттестацию, подтверждая свой уровень качества. И каждый день на всех этапах наша лаборатория проверяет показатели безопасности и качества», — подчеркивает Ирина Кочетова.
Компания «УРСА» запускает новый сайт, на котором дает возможность покупателям делиться своими впечатлениями и предложениями о продукции фабрики.
«Мы хотим быть ближе к нашему покупателю, хотим получать мнение о продукте, возможно, кто-то захочет подсказать нам идею нового вкуса мороженого, необычных сочетаний. На этом же сайте запустим интернет-магазин, где можно будет покупать нашу продукцию. Вместе с администрацией мы готовим фестиваль мороженого, на котором мы будем работать с потребителями, особенно с детьми. А для молодежи объявили конкурс рилсов с хорошим призовым фондом. Дети смогут снимать фото и видео сюжеты про наш продукт, а лучшие работы получат призы. Кроме того мы начали запускать фирменную розничную сеть, в которой планируем проводить дегустационные дни. В Артеме уже появился первый магазин, куда мы приглашаем наших покупателей», — рассказала Евгения Винокурова.