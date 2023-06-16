Например, во Владивостоке в 2023 году можно устроиться на лето промоутером (распространять или расклеивать объявления), курьером, сборщиком и доставщиком заказов, уборщиком, официантом. Многие фирмы охотно берут на работу в разные отделы стажеров и помощников без опыта. Но обычно эти предложения доступны студентам, которые хотят повысить свои знания в профессии.