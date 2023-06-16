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Где во Владивостоке можно подработать летом подросткам и студентам

16 июня 2023, 12:13
Фото: 1MI
Где во Владивостоке можно подработать летом подросткам и студентам
Подработку во Владивостоке для молодежи предлагают на летний период частные компании и бюджетные городские организации. Где найти подработку студентам и школьникам в 2023 году — в нашем материале.

Подработка во Владивостоке без опыта

Конечно, на серьезную должность устроиться без опыта работы не получится. Но есть масса вариантов подработки, для которой студенту или подростку не нужно обладать специальными знаниями и умениями.

Например, во Владивостоке в 2023 году можно устроиться на лето промоутером (распространять или расклеивать объявления), курьером, сборщиком и доставщиком заказов, уборщиком, официантом. Многие фирмы охотно берут на работу в разные отделы стажеров и помощников без опыта. Но обычно эти предложения доступны студентам, которые хотят повысить свои знания в профессии.

Вакансии без опыта работы во Владивостоке стоит искать на сайтах по трудоустройству в разделах «Административный персонал», «Продажи», «Транспорт и логистика», «Рабочий персонал». Промоутерам летом 2023 года во Владивостоке предлагают от 15 тыс. рублей в месяц, официантам — от 35 тыс. рублей, автомойщикам — от 70 тыс. рублей.

Подработка во Владивостоке с ежедневной оплатой

Ежедневную оплату обычно предлагают работодатели во Владивостоке, не предусматривающие официального трудоустройства наемного работника. На таких вакансиях зарплата зависит от выработки и выплачивается каждый день по факту.

Например, подработку во Владивостоке с ежедневной оплатой предлагают фирмы, где нужны курьеры для доставки заказов. Студенты и подростки могут зарабатывать в 2023 году курьером от 2500 рублей в день.

Ежедневную оплату могут предлагать также при подработке уборщиком в гостиничных комплексах или отелях, промоутером или почтальоном. Также ежедневный расчет с работниками осуществляют некоторые точки общепита. Но здесь нужно оговаривать выплату зарплаты заранее, чтобы не попасть впросак.

Подработка во Владивостоке без опытаПодработка во Владивостоке без опыта
Подработка во Владивостоке без опыта
Фото: pixabay.com

Подработка во Владивостоке, если тебе нет 18

Большинство работодателей неохотно берут на работу несовершеннолетних школьников, поскольку не хотят трудоустраивать их официально. Число вакансий для подростков ограничено законодательством — официально они могут работать только на подработке с почасовой оплатой.

На выручку школьникам, желающим подработать на летние каникулы во Владивостоке, приходят местные центры занятости и городские власти. Школьникам гарантируют официальное трудоустройство и небольшой, но гарантированный заработок при работах на озеленении и благоустройстве города.

Помимо этого, старшеклассники во Владивостоке могут подработать летом 2023 года в студотрядах, организованных Приморским региональным отделением молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды». Для подработки предлагается два направления: работа по озеленению территории на территории ДФУ и ремонтные работы в школах Владивостока.

Подработка во Владивостоке на дому

Последние годы большим спросом на рынке труда во Владивостоке пользуются интеллектуальные вакансии. В случае с подростками или студентами это, например, создатели компьютерных игр или репетиторы. Студенты могут взять на лето подработку по подготовке школьников к будущим ЕГЭ, а подростки — принять участие в разработке новой компьютерной игры.

Девочки-подростки на дому могут заниматься созданием изделий ручной работы и продавать их через Интернет.

Подработка во Владивостоке, если тебе нет 18Подработка во Владивостоке, если тебе нет 18
Подработка во Владивостоке, если тебе нет 18
Фото: pixabay.com

Топ-5 идей удаленной подработки для студентов и подростков

Удаленная подработка на дому очень удобна для несовершеннолетних и студентов, так как обычно в таких вакансиях не требуется специальный стаж и образование. Но опыт пригодится.

Самые доступные для молодежи способы удаленной работы в 2023 году:

  1. Онлайн-игры. Подростки 14–16 лет, увлекающиеся компьютерными играми, часто привлекаются работодателями для тестирования таких игр. На этом можно заработать вполне приличные деньги.
  2. Создание текстов. Если подросток или студент неплохо пишет сочинения, то можно попробовать себя в рерайтинге или копирайтинге. Для начала достаточно зарегистрироваться на одной из бирж копирайтинга и брать заказы.
  3. Участие в опросах. Не очень прибыльная, но доступная подработка в Интернете для людей всех возрастов. Чтобы получать более менее приличный доход, нужно зарегистрироваться на нескольких ресурсах, проводящих маркетинговые исследования.
  4. Написание рефератов и контрольных. Если школьник или студент хорошо разбирается в каком-либо предмете или теме, то можно браться за написание курсовых, рефератов, сочинений за деньги. Эта подработка сулит вполне приличный заработок.
  5. Отзывы. Многие ресурсы готовы платить деньги за написание комментариев о продукте или производителе. Оплата небольшая, но если набить руку, то можно заработать на карманные расходы.

Студенты также могут попробовать себя в качестве сотрудника кол-центра. Такие вакансии часто предлагают многие фирмы и сервисы доставки.

Где найти вакансии о подработке во Владивостоке и удаленно

Школьникам лучше всего находить подработку на каникулы по знакомству — через родителей или других старших товарищей. Так меньше шансов нарваться на недобросовестных работодателей. Студентам во Владивостоке большинство вузов предлагает подработку на своей территории или на предприятиях, с которыми сотрудничает вуз.

Вакансии для студентов и школьников размещают крупные сервисы по трудоустройству. Например, Farpost, «Работа.ру» или HH.ru. Здесь можно найти как подработку офлайн, так и удаленную работу. Вакансии по онлайн-работе также размещают специальные биржи по удаленной работе.

Официальные вакансии для подработки на время каникул можно поискать на сайтах администрации Владивостока, городских дворцов творчества и молодежи, образовательных учреждений.

Топ-5 идей удаленной подработки для студентов и подростковТоп-5 идей удаленной подработки для студентов и подростков
Топ-5 идей удаленной подработки для студентов и подростков
Фото: piqsels.com

Как не попасться на уловки мошенников

Чаще всего подростков берут на работу нелегально, а трудоустройство без оформления может обернуться обманом юного работника. Подростка могут попросту «кинуть» с оплатой, причем доказать обман будет невозможно. Специалисты рекомендуют молодым людям сохранять переписки и переговоры с работодателем и делать селфи при выполнении работы, чтобы при обмане можно было обратиться за помощью в трудовую инспекцию.

Стоит помнить, что настоящие работодатели никогда не будут требовать оплатить предоставленные для работы материалы или обучение. Так поступают только мошенники.

Еще одним признаком мошенничества может быть неоправданно высокая оплата, предлагаемая при подработке. Такое часто бывает при предложении удаленной работы. В этом случае постарайтесь найти информацию о компании и реальные отзывы сотрудников.

#Подростки#Работа#Студенты
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