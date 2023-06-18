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Posted Вчера, 05:34

Published Вчера, 05:34

Modified Вчера, 13:10

Updated Вчера, 13:10

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Инвестклимат в Приморье оценивают как благоприятный

18 июня 2023, 05:34

Приморский край поднялся в нацрейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ

На две позиции поднялся Приморский край в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Теперь он занимает в этом важном, принципиально важном для реноме региона, списке 13-е место.
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В прошлом году Приморье в этом рейтинге находилось на 15-м месте, но по итогам работы команды Олега Кожемяко и всего края сумело подняться на два пункта.

О том, что наш край выглядит в глазах инвесторов всё более привлекательным и постепенно поднимается в рейтинге, сообщили на Петербургском международном экономическом форуме (где был озвучен нацрейинг полностью).

Напомним, Приморский край принимает участие в ПМЭФ, а возглавляет нашу делегацию первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

— Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне, — сказала Вера Щербина. — Результат Приморского края — мы всего за год поднялись на две позиции — более чем достойный.
#Рейтинг#Общество#Форум#Новости#Приморский край
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