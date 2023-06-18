Инвестклимат в Приморье оценивают как благоприятный

Posted Вчера, 05:34
Published Вчера, 05:34
Modified Вчера, 13:10
Updated Вчера, 13:10
В прошлом году Приморье в этом рейтинге находилось на 15-м месте, но по итогам работы команды Олега Кожемяко и всего края сумело подняться на два пункта.
О том, что наш край выглядит в глазах инвесторов всё более привлекательным и постепенно поднимается в рейтинге, сообщили на Петербургском международном экономическом форуме (где был озвучен нацрейинг полностью).
Напомним, Приморский край принимает участие в ПМЭФ, а возглавляет нашу делегацию первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
— Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне, — сказала Вера Щербина. — Результат Приморского края — мы всего за год поднялись на две позиции — более чем достойный.