Профсоюзы определили социально-ответственных работодателей в Приморье

Posted 18 июня 01:26
Published 18 июня 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Профсоюзные эксперты определили их по результатам смотра коллективных договоров. Это семь организаций региона, в которых работодатели не просто соблюдают трудовые права работников, но и берут повышенные обязательства перед коллективами.
«Грядущая церемония награждения — юбилейная, десятая по счету. Мы приглашаем не только профсоюзных лидеров и компании-призеры, но и социальных партнеров — представителей исполнительной и законодательной власти, глав муниципальных образований, широко рассказываем о конкурсе в СМИ и социальных сетях. Нам важно, чтобы опыт позитивного взаимодействия профкомов и работодателей подхватывался предприятиями самых разных отраслей и по всему Приморью. А перенимать есть что, и дело не всегда в больших финансовых возможностях компаний. Конкурсанты-бюджетники успешно конкурируют другими, не менее важными вещами, привлекая квалифицированные кадры и заботясь о людях», — рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Кравченко.
По итогам конкурсного 2022 года среди организаций бюджетной сферы «золото» завоевал «Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр», «серебро» — Краевая детская клиническая больница №1, «бронза» — санаторий «Приморье».
Среди внебюджетников первое место — и уже не в первый раз — заняло Приморское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», второе — Дальневосточная энергетическая компания"Дальэнергосбыт», третье — «ДЭМ-Лазурное».
Победу в номинации «За высокий уровень взаимодействия с профсоюзом» присудили Пассажирскому вагонному депо Владивосток — структурному подразделению «Федеральной пассажирской компании».
Помимо памятных дипломов и общественного признания победители получают денежные премии — 75 тысяч рублей за первое место, 50 и 25 тысяч рублей — за второе и третье. Призовой фонд сформирован за счет средств ФППК и взносов членских организаций.