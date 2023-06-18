Профсоюзы определили социально-ответственных работодателей в Приморье

«Грядущая церемония награждения — юбилейная, десятая по счету. Мы приглашаем не только профсоюзных лидеров и компании-призеры, но и социальных партнеров — представителей исполнительной и законодательной власти, глав муниципальных образований, широко рассказываем о конкурсе в СМИ и социальных сетях. Нам важно, чтобы опыт позитивного взаимодействия профкомов и работодателей подхватывался предприятиями самых разных отраслей и по всему Приморью. А перенимать есть что, и дело не всегда в больших финансовых возможностях компаний. Конкурсанты-бюджетники успешно конкурируют другими, не менее важными вещами, привлекая квалифицированные кадры и заботясь о людях», — рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Кравченко.