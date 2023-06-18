«Возвращайся, VK Fest»: Владивосток остался доволен прошедшим праздником — фото

Posted Вчера, 04:22
Published Вчера, 04:22
Modified Вчера, 13:11
Updated Вчера, 13:11
Масштабный фестиваль, как сообщает пресс-служба администрации города, в столице ДФО прошёл впервые и собрал тысячи зрителей.
Местом проведения фестиваля стала набережная Цесаревича. Здесь работали множество павильонов, были организованы всевозможные активности для зрителей, сооружена огромная сцена, где шёл концерт, апофеозом коего стало выступление Ольги Бузовой.
Также в списке гостей VK Festа — такие медийные персоны, как Дмитрий Масленников, Джарахов, VAVAN, «Баста» и другие.
— На фестиваль пришла не только молодёжь Владивостока и его пригородов, но и люди всех возрастов, — рассказали в администрации Владивостока. — Занятие по душе смог найти каждый. Филиал Третьяковской галереи во Владивостоке провел мастер-класс по коллажу и акварели. Приморская картинная галерея обучала, как создавать линогравюры. Команда Vladivostok Design Week представила инсталляции художников и арт-объединений. В павильоне «Знание.Лекторий» прошла дискуссия, что такое — культурный код Владивостока.
Для любителей активного отдыха работали зоны акробатики и трикинга, а для малышей (которых тоже на празднике было немало) организаторы соорудили скалодром и площадку с мини-батутами.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Ольга Бузова по приезду во Владивосток почему-то расплакалась.