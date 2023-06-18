zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 04:22

Published Вчера, 04:22

Modified Вчера, 13:11

Updated Вчера, 13:11

Изображение материала

«Возвращайся, VK Fest»: Владивосток остался доволен прошедшим праздником — фото

18 июня 2023, 04:22

Во Владивостоке остались довольны прошедшим VK Festом

Культурный код Владивостока искали. К пению Ольги Бузовой, исполнившей «Владивосток-2000», приобщились. С Дмитрием Масленниковым пообщались. Что ещё успели сделать жители Владивостока на VK Festе?
Сюжет
Город

Масштабный фестиваль, как сообщает пресс-служба администрации города, в столице ДФО прошёл впервые и собрал тысячи зрителей.

Местом проведения фестиваля стала набережная Цесаревича. Здесь работали множество павильонов, были организованы всевозможные активности для зрителей, сооружена огромная сцена, где шёл концерт, апофеозом коего стало выступление Ольги Бузовой.

Также в списке гостей VK Festа — такие медийные персоны, как Дмитрий Масленников, Джарахов, VAVAN, «Баста» и другие.

— На фестиваль пришла не только молодёжь Владивостока и его пригородов, но и люди всех возрастов, — рассказали в администрации Владивостока. — Занятие по душе смог найти каждый. Филиал Третьяковской галереи во Владивостоке провел мастер-класс по коллажу и акварели. Приморская картинная галерея обучала, как создавать линогравюры. Команда Vladivostok Design Week представила инсталляции художников и арт-объединений. В павильоне «Знание.Лекторий» прошла дискуссия, что такое — культурный код Владивостока.

Для любителей активного отдыха работали зоны акробатики и трикинга, а для малышей (которых тоже на празднике было немало) организаторы соорудили скалодром и площадку с мини-батутами.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Ольга Бузова по приезду во Владивосток почему-то расплакалась.

#Молодежь#Общество#Город#Фестиваль#Новости#Приморский край#Владивосток
Подпишитесь
Дочь Шойгу, бегуны и самурай с Рублёвки: кто стоит за адскими пробками в Приморье
9 июня 06:53
«Портовые мощности должны быть увеличены, чтобы ДФО развивался» — Дмитрий Алексеев
9 июня 02:34
Во Владивостоке за ночь исчезла целая дорога — видео
9 июня 02:13
Подрядчик прокомментировал размыв дороги во Владивостоке
9 июня 09:25
Режим ЧС введён во Владивостоке
9 июня 07:14
Депутат Госдумы планирует отменить домашнее задание в школах — инициатива
3 июня 04:41