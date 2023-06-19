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Приморье вошло в топ-10 по борьбе с безработицей

19 июня 2023, 07:55
Приморье успешно реализует проекты по борьбе с безработицей — ее уровень уменьшился. При этом доходы местных жителей выросли.

Согласно данным инфографики «РИА Новости», из всех регионов по России Приморский край занимает 27 место по увеличению доходов местных жителей, а также по борьбе с безработицей.

Отношение доходов к стоимости товаров и услуг составляет 1, 63%, а доля населения за чертой бедности по информации за 2022 год составляет 11,5%. Всего показатели снизились на 0,8%.

Следует отметить, что Приморье занимает 8 место по улучшению уровня жизни населения по Дальнему Востоку. По мнению авторов исследования, по итогам 2023 года уровень бедности уменьшится еще больше.

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#Экономика#Новости#Приморский край
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