Приморье вошло в топ-10 по борьбе с безработицей

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Согласно данным инфографики «РИА Новости», из всех регионов по России Приморский край занимает 27 место по увеличению доходов местных жителей, а также по борьбе с безработицей.
Отношение доходов к стоимости товаров и услуг составляет 1, 63%, а доля населения за чертой бедности по информации за 2022 год составляет 11,5%. Всего показатели снизились на 0,8%.
Следует отметить, что Приморье занимает 8 место по улучшению уровня жизни населения по Дальнему Востоку. По мнению авторов исследования, по итогам 2023 года уровень бедности уменьшится еще больше.