Олег Кожемяко: «Настало время быть первыми. Настало наше, приморское время»

Posted Вчера, 07:36
Published Вчера, 07:36
Modified Сегодня, 00:32
Updated Сегодня, 00:32
«Приморский край становится парадными воротами, через которые наша страна устанавливает контакты со странами юго-восточной Азии. В новом многополярном мире именно взаимоотношения со странами азиатско-тихоокеанского региона становится наиболее важными», — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что именно через Приморский край Россия взаимодействует с Китаем — основным партнёром России на мировой арене.
«Курс на Восток дал уникальную возможность и нашему региону. Вместе с вами мы будем развивать экономику нашего края, реализуя проекты логистики, промышленности. Будем строить новые дороги, мосты, порты, транспортно-логистические центры, развивать промышленность и торговлю. Привлекать со всего мира, со всей России в Приморский край, как туристов, так и инвестиции», — заявил Олег Кожемяко.
Он добавил, что в крае продолжится строительство различных социальных учреждений, зданий культуры и спорта, а также нового жилья.
«Будем делать всё, чтобы качество жизни для приморцев с каждым годом становилось всё лучше. Настало время быть первым. Настало наше, приморское время», — заключил глава региона.