zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 07:36

Published Вчера, 07:36

Modified Сегодня, 00:32

Updated Сегодня, 00:32

Изображение материала

Олег Кожемяко: «Настало время быть первыми. Настало наше, приморское время»

20 июня 2023, 07:36
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что недавно президент России Владимир Путин объявил курс на Восток. Это значит, что Приморье станет парадными воротами России. Об этом губернатор отметил на полях 41-й конференции приморского регионального отделения партии «Единая Россиия».
«Приморский край становится парадными воротами, через которые наша страна устанавливает контакты со странами юго-восточной Азии. В новом многополярном мире именно взаимоотношения со странами азиатско-тихоокеанского региона становится наиболее важными», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что именно через Приморский край Россия взаимодействует с Китаем — основным партнёром России на мировой арене.

«Курс на Восток дал уникальную возможность и нашему региону. Вместе с вами мы будем развивать экономику нашего края, реализуя проекты логистики, промышленности. Будем строить новые дороги, мосты, порты, транспортно-логистические центры, развивать промышленность и торговлю. Привлекать со всего мира, со всей России в Приморский край, как туристов, так и инвестиции», — заявил Олег Кожемяко.

Он добавил, что в крае продолжится строительство различных социальных учреждений, зданий культуры и спорта, а также нового жилья.

«Будем делать всё, чтобы качество жизни для приморцев с каждым годом становилось всё лучше. Настало время быть первым. Настало наше, приморское время», — заключил глава региона.
#Олег Кожемяко#Приморский край#Новости#Выборы губернатора 2023#Политика
Подпишитесь
Дочь Шойгу, бегуны и самурай с Рублёвки: кто стоит за адскими пробками в Приморье
9 июня 06:53
«Портовые мощности должны быть увеличены, чтобы ДФО развивался» — Дмитрий Алексеев
9 июня 02:34
Во Владивостоке за ночь исчезла целая дорога — видео
9 июня 02:13
Подрядчик прокомментировал размыв дороги во Владивостоке
9 июня 09:25
Режим ЧС введён во Владивостоке
9 июня 07:14
Депутат Госдумы планирует отменить домашнее задание в школах — инициатива
3 июня 04:41