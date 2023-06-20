Олег Кожемяко: «Настало время быть первыми. Настало наше, приморское время»

«Курс на Восток дал уникальную возможность и нашему региону. Вместе с вами мы будем развивать экономику нашего края, реализуя проекты логистики, промышленности. Будем строить новые дороги, мосты, порты, транспортно-логистические центры, развивать промышленность и торговлю. Привлекать со всего мира, со всей России в Приморский край, как туристов, так и инвестиции», — заявил Олег Кожемяко.