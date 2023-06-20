Олега Кожемяко выдвинули на выборы губернатора Приморского края

Отметим — эксперты неоднократно подчеркивали, что Кожемяко будет строить свою работу на повестке реальных дел и спустя пять лет ему есть что показать своим же землякам. Не случайно губернатор в своей речи делал особый акцент на совместную работу. Ведь для него работа в Приморье это не просто карьерный этап, а миссия оставить реальный позитивный след в жизни региона, чтобы не было стыдно перед своими земляками.