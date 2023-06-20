Олега Кожемяко выдвинули на выборы губернатора Приморского края

Posted Вчера, 08:15
Published Вчера, 08:15
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Сегодня, 20 июня во Владивостоке прошла 41-я Конференция Приморского регионального отделения партии «Единая Россия», в ходе которой Олег Кожемяко был выдвинут кандидатом на предстоящие выборы губернатора Приморья. Партийное мероприятия глава региона использовал, как площадку для обсуждения промежуточных итогов работы на своем посту. Выступая на конференции, он отметил с какими основными вызовами столкнулся Приморский край.
«Борьба c пандемией коронавируса и её последствиями и модернизация здравоохранения, поддержка экономики края в условиях беспрецедентного санкционного давления и развитие импортозамещения, поддержка наших защитников на фронтах и забота об их семьях и близких — все это потребовало огромных усилий от всех нас. Нам выпала возможность наблюдать и быть участниками процесса по созданию самого мощного в истории волонтерского движения, состоящего из людей, объединенных одной целью. А позже все мы встали плечом к плечу, чтобы поддержать наших воинов, отстаивающих интересы Отечества на линии соприкосновения», — отметил глава региона.
На конференции партии «Единая Россия» вопрос выдвижения Олега Кожемяко кандидатом в губернаторы стоял особняком, но не был ключевым. Приоритетным для главы региона был вопрос помощи участникам СВО. Олег Кожемяко поставил задачи по партийной линии в рамках содействия фронту и расширения мер поддержки для семей участников СВО.
Не стесняясь, глава региона говорил и о большой роли партии во всех позитивных процессах, которые происходили и происходят в стране и в регионе. По словам губернатора «Единая Россия» сегодня — это не просто партия власти, это единственная политическая сила в стране, которая всегда на стороне жителей. Олег Кожемяко отметил, что на протяжении пяти лет главной задачей было улучшение качества жизни людей.
«Несмотря на все внутренние проблемы и внешние угрозы, которые мы переживали за пятилетний период, мы последовательно двигались в этом направлении. Развивали региональную экономику, инфраструктуру, социальную сферу, некоммерческий общественный сектор», — сказал Кожемяко.
Хорошим примером этой последовательной партийной работы, работы правительства края стала модернизация системы здравоохранения Приморья. За последние пять лет было построено три новые больницы, 42 ФАПа, 12 амбулаторий. Проведен капитальный ремонт 150 учреждений и 59 объектов здравоохранения. Поставлено 15 тысяч единиц высокотехнологического оборудования.
«Никогда ранее модернизация медицины в Приморье не проходила такими высокими темпами. Для этого используются огромные средства, которые нам удалось привлечь из федерального бюджета», — подвёл промежуточный итог в сфере Олег Кожемяко.
Благоустройство губернатор края выделил отдельно, ведь объемы работы в этом направлении не просто масштабные, они продолжают расти. По его словам, в порядок приведены около 4 тысяч дворов и общественных пространств, а в следующем году по всему краю планируется благоустроить еще более тысячи объектов.
«Любовь к Родине начинается со своего дома, со своего двора. Именно поэтому так важно делать пространства вокруг красивее, удобнее, комфортнее. Здесь мы родились, здесь работаем, здесь создаём семьи и растим детей. Здесь мы строим мир, который передадим нашим детям. Мы живём в Приморье и решаем вместе, каким быть нашему краю», — сказал Олег Кожемяко.
Резюмируя, глава региона отметил, что сейчас в связи с объявленным Президентом РФ Владимиром Путиным «Курсом на Восток» для Приморья действительно открываются огромные возможности.
«Настало время быть первыми. Настало наше, приморское время!», — подвёл итог своего выступления Олег Кожемяко.
Отметим — эксперты неоднократно подчеркивали, что Кожемяко будет строить свою работу на повестке реальных дел и спустя пять лет ему есть что показать своим же землякам. Не случайно губернатор в своей речи делал особый акцент на совместную работу. Ведь для него работа в Приморье это не просто карьерный этап, а миссия оставить реальный позитивный след в жизни региона, чтобы не было стыдно перед своими земляками.