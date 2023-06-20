Подошли к финалу: Олег Кожемяко — о промежуточных итогах работы на посту в Приморье

Обращаясь к участникам конференции, губернатор подчеркнул, что за время своей работы удалось решить самые насущные проблемы, которые копились в регионе годами. Это и проблема обманутых дольщиков, и жилья для детей-сирот, которые раньше ждали положенной по закону квартиры по несколько лет.