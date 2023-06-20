Подошли к финалу: Олег Кожемяко — о промежуточных итогах работы на посту в Приморье

Posted Вчера, 06:56
Published Вчера, 06:56
Modified Сегодня, 00:31
Updated Сегодня, 00:31
Обращаясь к участникам конференции, губернатор подчеркнул, что за время своей работы удалось решить самые насущные проблемы, которые копились в регионе годами. Это и проблема обманутых дольщиков, и жилья для детей-сирот, которые раньше ждали положенной по закону квартиры по несколько лет.
«Мы подошли к финалу решения этих вопросов. Это и проблема недофинансирования наших бюджетных организаций, и проблема благоустройства посёлков, обветшалая инфраструктура наших больниц и школ. Это и борьба с ковидом, который охватил весь мир, и модернизация структуры здравоохранения в целом. Это и поддержка бизнеса в условиях беспрецедентного санкционного давления, и развитие импортозамещения», — отметил глава региона.
Также Олег Кожемяко подчеркнул, что край поддерживает защитников на СВО, а также их семей и близких. Губернатор добавил, что за последние годы край с достойно пережил достаточно сложные этапы, которые коснулись всей страны.