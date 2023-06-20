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Подошли к финалу: Олег Кожемяко — о промежуточных итогах работы на посту в Приморье

20 июня 2023, 06:56
Олег Кожемяко подвел промежуточные итоги работы региональной партии «Единой России» и собственные — на посту губернатора региона. Он отметил, что годы были сложными, но во многом принесли благотворные результаты.

Обращаясь к участникам конференции, губернатор подчеркнул, что за время своей работы удалось решить самые насущные проблемы, которые копились в регионе годами. Это и проблема обманутых дольщиков, и жилья для детей-сирот, которые раньше ждали положенной по закону квартиры по несколько лет.

«Мы подошли к финалу решения этих вопросов. Это и проблема недофинансирования наших бюджетных организаций, и проблема благоустройства посёлков, обветшалая инфраструктура наших больниц и школ. Это и борьба с ковидом, который охватил весь мир, и модернизация структуры здравоохранения в целом. Это и поддержка бизнеса в условиях беспрецедентного санкционного давления, и развитие импортозамещения», — отметил глава региона.

Также Олег Кожемяко подчеркнул, что край поддерживает защитников на СВО, а также их семей и близких. Губернатор добавил, что за последние годы край с достойно пережил достаточно сложные этапы, которые коснулись всей страны.

#Олег Кожемяко#Общество#Новости#Приморский край#Политика#Выборы губернатора 2023
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