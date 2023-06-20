Приморское отделение «Единой России» проводит ежегодную конференцию во Владивостоке

Posted Вчера, 06:34
Published Вчера, 06:34
Modified Сегодня, 00:30
Updated Сегодня, 00:30
На заседании присутствуют 115 избранных делегатов от 32 местных отделений партии, 67 делегатов по статусу. Итого — 182 делегата.
Общим голосованием заседание было открыто.
«В повестке мероприятия — выдвижение кандидата на должность губернатора Приморского края, утверждение предвыборной программы избирательного объединения и ежегодное обновление руководящих органов регионального отделения»
Члены партии начали предварительные обсуждения повестки.