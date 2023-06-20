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Приморское отделение «Единой России» проводит ежегодную конференцию во Владивостоке

20 июня 2023, 06:34
Во Владивостоке стартовала 41-я конференция приморского регионального отделения партии «Единая Россиия». Делегатами конференции являются 216 членов партии.
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Город

На заседании присутствуют 115 избранных делегатов от 32 местных отделений партии, 67 делегатов по статусу. Итого — 182 делегата.

Общим голосованием заседание было открыто.

«В повестке мероприятия — выдвижение кандидата на должность губернатора Приморского края, утверждение предвыборной программы избирательного объединения и ежегодное обновление руководящих органов регионального отделения»

Члены партии начали предварительные обсуждения повестки.

#Город#Выборы губернатора 2023#Общество#Новости#Приморский край
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