Собрать урожай быстро и без потерь поможет приморским фермерам комбайн NOVA 340

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Причём собрать урожай — это одно, а вот как это сделать максимально эффективно, без потерь, быстро? Ведь процесс этот проходит в несколько этапов, включая срезку колоса, обмолот и выделение зерен с последующим очищением. Как минимизировать потери на каждом этапе?
Ответ на этот вопрос может быть простым и ясным — фермерам Приморья поможет современный зерноуборочный комбайн NOVA 340 производства Ростсельмаш.
NOVA 340 — это высокая производительность и низкие затраты на эксплуатацию. Идеальное решение для фермеров и небольших крестьянских хозяйств Приморского края. Комбайн NOVA компактный, маневренный, что делает его буквально незаменимым для эффективной работы на небольших, но при этом имеющих сложные очертания полях (в условиях Приморья, где поле может быть ограничено сопками, например, это очень важно).
Конечно, лучше всего о достоинствах комбайна может рассказать тот, кто уже приобрёл такую агромашину и знает, какова она в деле.
— В комбайне NOVA 340 хорошо практически всё, — говорит глава ИП «ГКФХ Ануфриев» Анатолий Молодых из Дальнереченского района. — Ну разве что хотелось бы только колеса пошире, это важно для работы на наших Приморских полях.
По словам Анатолия Молодых, NOVA 340 — очень производительная агромашина. Классическая однобарабанная молотилка с диаметром 600 мм очень бережно осуществляет обмолот (вплоть до тонкослойного!) и при этом у неё очень простая конструкция.
— Уникальная схема двухсекционной деки вкупе с большим охватом дает недостижимые для других комбайнов данного класса 0,93 кв. м площади подбарабанья и в конечном итоге формирует высокую производительность агромашины, — говорит Анатолий.
Согласен с ним и глава ИП КФХ «Ремез» из Лесозаводского района.
— Комбайном NOVA 340 очень доволен, — говорит Олег Ремез. — Мы отработали на нем четыре сезона. Что могу сказать? Для очистки вороха применяется двухрешётная система очистки. Большая высота перепада и пальцевая решетка на подготовительной доске значительно улучшают процесс очистки. Общая площадь решет составляет 3,59 кв. м, что является одним из лучших показателей в этом классе комбайнов. В системе очистки используется шестилопастной вентилятор, частота вращения которого легко регулируется из кабины и отображается на панели управления.
По словам Олега Михайловича, у NOVA 340 — замечательная двухместная кабина Comfort Cab — с кондиционером, обогревателем, холодильной камерой и аудиосистемой. Когда механизатор работает в таких комфортных условиях, это очень важно — и эффективность повышается, и устаёт человек намного меньше.
— Хочу отметить, что информационная голосовая система Adviser непрерывно следит за процессом обмолота и работой механизмов комбайна, позволяя контролировать стабильность техпроцесса и предотвращать поломки агрегатов, — подчеркнул Олег Ремез.
Ростсельмаш производит универсальные зерноуборочные комбайны, применяя самые передовые технологии отрасли и учитывая реальные потребности сельхозпроизводителей. Техника для уборки урожая включает в себя агромашины с разными типами МСУ и различной производительности. Поэтому каждое хозяйство может подобрать оптимальный вариант под специфику и объемы своего производства.
Разработанные компанией финансовые программы позволяют приобрести зерноуборочный комбайн на ещё более выгодных условиях. А стабильное наличие запасных частей на складе официального дилера — компании Дальневосточный Автоцентр, выступает надежным подспорьем в самый горячий сезон полевых работ.
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