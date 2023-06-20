Собрать урожай быстро и без потерь поможет приморским фермерам комбайн NOVA 340

— Комбайном NOVA 340 очень доволен, — говорит Олег Ремез. — Мы отработали на нем четыре сезона. Что могу сказать? Для очистки вороха применяется двухрешётная система очистки. Большая высота перепада и пальцевая решетка на подготовительной доске значительно улучшают процесс очистки. Общая площадь решет составляет 3,59 кв. м, что является одним из лучших показателей в этом классе комбайнов. В системе очистки используется шестилопастной вентилятор, частота вращения которого легко регулируется из кабины и отображается на панели управления.