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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 07:55

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Кусок фасада бизнес-центра рухнул на автомобиль в центре Владивостока

21 июня 2023, 05:46
С фасада здания бизнес-центра на Океанском проспекте во Владивостоке отвалился кусок отделки. Он упал на землю, повредив припаркованный внизу автомобиль.
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Город

В прокуратуре Владивостока сообщили, что по данному инциденту возбуждена проверка — по её результатам появится оценка того, как собственники здания подошли к его эксплуатации и содержанию.

«Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего находятся на контроле в надзором ведомстве», — подчеркнули в сообщении.

Отметим, что здание облицовано специальной отделочной плиткой — именно такой кусок и повредил авто.

Ранее «Восток-Медиа» писало, как во Владивостоке сгорело четыре автобуса на стоянке.

#Город#Общество#Люди#Новости#Приморский край#Владивосток
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