Кусок фасада бизнес-центра рухнул на автомобиль в центре Владивостока

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В прокуратуре Владивостока сообщили, что по данному инциденту возбуждена проверка — по её результатам появится оценка того, как собственники здания подошли к его эксплуатации и содержанию.
«Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего находятся на контроле в надзором ведомстве», — подчеркнули в сообщении.
Отметим, что здание облицовано специальной отделочной плиткой — именно такой кусок и повредил авто.
Ранее «Восток-Медиа» писало, как во Владивостоке сгорело четыре автобуса на стоянке.