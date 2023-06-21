Службы Владивостока готовятся к предстоящей непогоде

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В администрации города рассказали, что все проблемные места в городе — там, где каждый ливень собирается большое количество воды — взяты под особый контроль.
Во избежание серьёзных подтоплений специалисты поднимут люки и решётки, чтобы вода стекала беспрепятственно — горожан просят ходить по улицам с большой осторожностью.
Горожанам и гостям Владивостока рекомендуется держаться подальше от деревьев и различных конструкций в городе. Водителям авто — ездить с осторожностью и не совершать резких маневров.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по тел.: 2222-333.
Отметим, что основной удар непогоды — с сильным ветром, обильными осадками и ветром — ожидается во Владивостоке 22 июня.
Ранее «Восток-Медиа» писало о штормовом предупреждении в Приморье.