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Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

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Службы Владивостока готовятся к предстоящей непогоде

21 июня 2023, 03:53
Городские службы Владивостока перевели в режим повышенной готовности. Все они готовятся к возможным последствиям циклона.
Сюжет
Город

В администрации города рассказали, что все проблемные места в городе — там, где каждый ливень собирается большое количество воды — взяты под особый контроль.

Во избежание серьёзных подтоплений специалисты поднимут люки и решётки, чтобы вода стекала беспрепятственно — горожан просят ходить по улицам с большой осторожностью.

Горожанам и гостям Владивостока рекомендуется держаться подальше от деревьев и различных конструкций в городе. Водителям авто — ездить с осторожностью и не совершать резких маневров.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по тел.: 2222-333.

Отметим, что основной удар непогоды — с сильным ветром, обильными осадками и ветром — ожидается во Владивостоке 22 июня.

Ранее «Восток-Медиа» писало о штормовом предупреждении в Приморье.

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