В Приморье проведут реконструкцию станции Находка-Восточная

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Станцию Находка-Восточная в Приморском крае ожидают большие перемены. В скором времени здесь начнётся процесс реконструкции, предполагающий большое строительство.
Заказчиком проекта выступает стивидорная компания «Восточно-Уральский Терминал». Как сообщили в компании, строительство будет вестись в рамках выполнения комплексного плана развития транспорта морских портов Дальнего Востока. На данный момент совместными усилиями ДВЖД и правительства Приморского края удалось провести государственную экспертизу проекта и согласовать сроки проектирования.
Согласно дорожной карте программы строительства инвестпроекта «Восточно-Уральского Терминала», на станции будет проведено множество различных работ. В частности, увеличена длина железнодорожных подъездных путей — до целого полновесного маршрута.
В результате станция Находка-Восточная сможет принимать более крупные составы без разрывов и мелких подач, что фактически вдвое увеличит пропускную способность третьего парка станции. Для «Восточно-Уральского Терминала», работающего на станции, расположенной, как известно, в бухте Врангель, это станет большим толчком к увеличению перерабатывающей способности до 400 вагонов в сутки.
Стивидоры получат возможность использовать свои площади для накопления контейнерных линий в экспортно- импортном направлении.
Отметим, что проект реконструкции станции получил положительное заключение государственной экспертизы по всем его разделам.
Ориентировочная стоимость работ — 3 миллиарда 700 тысяч рублей. При этом важно отметить, что бюджетные деньги использоваться не будут, проект воплотиться в жизнь на средства частных инвестиций, полученных от стивидорной деятельности в Приморском крае. Многие стивидорные компании, как и «Восточно-Уральский Терминал», заинтересованы в скорейшей реконструкции станции Находка-Восточная. Правительство Приморского края также считает важным реализацию этого проекта, представляющего уникальное сочетание интересов бизнеса и государства, где создаются крупные инфраструктурные проекты федерального назначения за счет частных инвестиций.
— Уже в ближайшее время мы приступим к реализации реконструкции станции Находка-Восточная, — рассказали в «Восточно-Уральском Терминале». — Сейчас ведутся работы по заключению договора с РЖД, согласовываются условия взаимодействия.
В компании выразили уверенность, что все сроки строительства и полное выполнение всех параметров инвестпроекта будут обеспечены.
Напомним, Находка-Восточная — крупнейшая припортовая железнодорожная станция Дальневосточной железной дороги на линии Угловая — Мыс Астафьева. Станция находится вблизи от микрорайона Врангель и Восточного порта. Находка-Восточная ведёт приём, расформирование, формирование и отправление грузовых поездов по обслуживанию Восточного порта и других портов расположенных в бухте Врангеля. Имеет 26 приёмо-отправочных (включая Третий районный парк) и 32 сортировочных пути.
Построенная в 1974 станция является началом международного транспортного коридора «Восток — Запад» и в то же время нуждается в современной реконструкции, которая и будет проведена. Не за горами начало реализации первого этапа масштабного проекта.