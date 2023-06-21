В Приморье проведут реконструкцию станции Находка-Восточная

Ориентировочная стоимость работ — 3 миллиарда 700 тысяч рублей. При этом важно отметить, что бюджетные деньги использоваться не будут, проект воплотиться в жизнь на средства частных инвестиций, полученных от стивидорной деятельности в Приморском крае. Многие стивидорные компании, как и «Восточно-Уральский Терминал», заинтересованы в скорейшей реконструкции станции Находка-Восточная. Правительство Приморского края также считает важным реализацию этого проекта, представляющего уникальное сочетание интересов бизнеса и государства, где создаются крупные инфраструктурные проекты федерального назначения за счет частных инвестиций.