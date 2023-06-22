Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Как и по всей России, педагогам Приморского края полагается увеличенный отпуск — от 42 до 56 дней ежегодно. Льгота предоставляется в зависимости от должности и стажа специалиста.
Кроме того, учителя имеют право на сокращенную продолжительность рабочего времени: до 18 рабочих часов в неделю.
В Приморском крае для педагогов ведется строительство арендного жилья. Стоимость льготной аренды значительно ниже рыночной — от 15 тыс. рублей в месяц. При этом жилье можно выкупить, воспользовавшись дальневосточной льготной ипотекой.
Кроме того, учителя во Владивостоке могут получить в 2023 году ряд региональных льгот на оплату жилья и коммунальных услуг.
Во Владивостоке социальные льготы за наем жилья предоставляются только молодым педагогам. Они могут получить субсидию в размере 50% расходов на оплату жилья по договору найма, но не более 10 тыс. рублей в месяц.
С прошлого года работники сферы образования Владивостока получили возможность стать участниками льготной программы «Дальневосточная ипотека». Льготная ставка — до 2% годовых на срок до 20 лет.
При этом к педагогам не предъявляются требования относительно семейного положения и возраста. Данная льгота предусматривает единственное условие — стаж работы в школах ДФО не менее 5 лет.
Учителя во Владивостоке могут оформить льготу по ежегодной единовременной компенсации на покупку твердого топлива и оплату его доставки. Эту выплату можно заменить на ежемесячные субсидии на оплату электроэнергии, используемой для отопления жилого помещения.
Размер компенсации: 535 руб. в месяц — для проживающих в жилье без центрального отопления, 1535 руб. в месяц — для проживающих в помещениях с центральным отоплением.
В регионе предусмотрена и льгота для молодых учителей. С 2023 года подъемные во Владивостоке получают не только молодые педагоги, которые уже закончили вуз и трудоустроились в школы. Сейчас единоразовые выплаты могут оформить и студенты последних курсов педвуза, работающие в общеобразовательных организациях.
Выплаты молодым специалистам во Владивостоке в 2023 году варьируются от 250 тыс. руб. до 330 тыс. руб. в зависимости от уровня профподготовки и образования педагогического работника. Молодые педагоги, работающие в районах Приморья, приравненных к местностям Крайнего Севера, будут получать единоразовые выплаты до 440 тыс. рублей.
Кроме того, молодым специалистам сферы образования во Владивостоке положена денежная помощь за счет региональных средств при условии, что их стаж работы менее трех лет. Сумма выплаты составляет 10 тыс. рублей в месяц.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко:
«С учетом предложений, поступивших от педагогического сообщества и профсоюзных организаций, подготовлен законопроект, который позволяет наделять статусом „молодой специалист“ не только тех, кто окончил учебное заведение, но и тех, кто трудоустроился на последних курсах и уже обучает ребят. Таких студентов у нас достаточно много, которые еще получают образование, но уже работают в школах».
Приморье в 2023 году присоединилось к общероссийскому проекту «Земский учитель». Педагогам, переехавшим работать в приморские деревни и села, выплатят по два миллиона рублей. На начало 2023 года в регионе было утверждено 37 рабочих мест, за замещение которых учителя смогут получить выплаты.
Кроме того, сельские учителя в Приморье имеют право на ряд льгот: 100%-ю компенсацию расходов на оплату жилья, частичную компенсацию платы за электричество и центральное отопление, полную компенсацию взносов на капремонт.
Уточняется, что все соцльготы будут сохранены за сельскими учителями и после выхода на пенсию при наличии 10-летнего стажа в краевых либо муниципальных общеобразовательных организациях.
Стандартный оклад педагога в муниципальной школе Владивостока в 2023 году составляет 17,033 тыс. рублей. Но для учителей в Приморье предусмотрены различные стимулирующие надбавки и доплаты, зависящие от стажа и дополнительных профессиональных обязанностей. С их учетом средняя зарплата педагогов общеобразовательных школ в 2022 году в регионе составила 53,108 тыс. рублей.
Дополнительные выплаты получают учителя во Владивостоке, например, за классное руководство. В 2023 году сумма ежемесячной надбавки составляет 7,200 тыс. рублей.
Педагоги Владивостока могут получать еще одну ежемесячную выплату, введенную с 2023 года. Речь идет о 10 тыс. рублей, которые выплачивают педагогам, сдавшим ЕГЭ по собственному предмету не менее чем на 95 баллов.
Такую же сумму получают молодые специалисты, участвующие в общероссийском проекте «Учитель для России». Выплаты назначаются сроком до двух лет и приходят ежемесячно.
По 5 тыс. рублей в месяц доплачивают педагогам Владивостока за наставничество. Опытные преподаватели могут сопровождать в профдеятельности молодого специалиста и получать за это выплаты.
Еще одна льгота, установленная на региональном уровне для педагогических работников в Приморье в 2023 году, — компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение. Раз в три года каждому учителю компенсируют 25% стоимости путевки, но не более чем 15 тыс. рублей.