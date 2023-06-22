«С учетом предложений, поступивших от педагогического сообщества и профсоюзных организаций, подготовлен законопроект, который позволяет наделять статусом „молодой специалист“ не только тех, кто окончил учебное заведение, но и тех, кто трудоустроился на последних курсах и уже обучает ребят. Таких студентов у нас достаточно много, которые еще получают образование, но уже работают в школах».