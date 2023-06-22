«Немаловажный и настораживающий факт: чаще всего в июне наблюдается активный процесс нагнетания субтропического воздуха с юга на север над западными районами Китая. В настоящее же время наблюдается процесс нагнетания тропической и субтропической жары с температурами 35 — 40 градусов в восточной части Китая. Все это косвенно подтверждает предположение о том, что лето будет довольно напряженным».