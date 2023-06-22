Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
По прогнозам российских синоптиков, аномальная жара нынешним летом ждет всю территорию России. Не станет исключением и Приморье, где в течение лета 2023 года сильную жару будет сменять резкое похолодание и дожди, а среднесуточные температурные показатели будут превышать климатические нормы.
Так, климатолог Михаил Юлкин считает, что температура по Приморскому краю летом в целом будет выше нормы на 9 градусов. Но по предварительным расчетам синоптиков Приморского края аномалия среднемесячной температуры летом 2023 года составит +0,5…+ 1,0 градус. В то же время приморцев ждут серьезные отклонения по среднемесячной сумме осадков.
Однако, синоптическая ситуация, сложившаяся на начало июня 2023 года в регионе, заставила приморских метеорологов признать, что лето в Приморье будет довольно аномальным. При этом погода в регионе преимущественно все же будет теплой.
«Немаловажный и настораживающий факт: чаще всего в июне наблюдается активный процесс нагнетания субтропического воздуха с юга на север над западными районами Китая. В настоящее же время наблюдается процесс нагнетания тропической и субтропической жары с температурами 35 — 40 градусов в восточной части Китая. Все это косвенно подтверждает предположение о том, что лето будет довольно напряженным».
Синоптики «Примгидрометра» прогнозируют во Владивостоке дождливый июнь, но средняя температура будет в обычных климатических пределах: в начале июня около +13 градусов, в конце месяца — до +17 градусов.
Следует отметить, что дожди в июне характерны для Владивостока, но в 2023 году ожидается осадков больше, чем обычно. Уже в начале первого летнего месяца мощнейшие ливни накрыли Владивосток. Вероятней всего сильные осадки стоит ожидать и во второй половине июня.
Итак, какая погода ждет жителей региона в самый жаркий летний месяц. По мнению синоптиков, на то, каким будет июль 2023 года во Владивостоке, повлияет циклон из Китая, который достигнет и Приморья. Относительно июня температурные показатели пойдут на повышение, хотя и будут в пределах нормы: в среднем до +20 градусов.
Прогнозируется, что в июле во Владивостоке будет до 14 дождливых дней. Это спровоцирует высокую влажность воздуха.
Погода в августе во Владивостоке всегда непредсказуема. В последний месяц лета в 2023 году жара будет сменяться дождями, а влажность достигать 86%.
Климатолог Михаил Юлкин считает, что температура в августе будет достигать в Приморье +35 градусов. При этом, большую часть месяца в регионе ожидаются грозы, ураганы и сильные ливни.