Ни рыб, ни уток, только дохлые крысы: РЖД «отравляет» воды Владивостока?

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Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, ехал поезд запоздалый. Из последнего вагона вдруг посыпались экологические неприятности. Железная дорога, проходящая вблизи многострадального озера Чан, оно же в простонародье Юность, часто вызывала у местного населения споры и разногласия.
Одних, выражаясь цензурно, настораживает «соседство» природы и РЖД, других беспокоит здоровье детей, ежедневно гуляющих вокруг водоёма и дышащих всем тем, что перевозят с собой поезда, третьих же просто бесит постоянный шум. Корреспондент «Восток-Медиа» выдвинулся к озеру с беспристрастной проверкой и выяснил, что переживания людей не беспочвенны.
Чан много лет сталкивается с экологическими катаклизмами: то кипяток из канализации сольют, то пена из трубы потечёт, то рыбы передохнут. Однако если прямо сейчас устроить прогулку вокруг озера, то ничего «криминального» с первого взгляда не видно.
Местами у берегов можно разглядеть местную «фауну» — плавающие пакеты, кое-где тротуар захотел близости с землёй (можно даже сказать интимной), кругом вялые, словно отпахали три смены, кусты, деревья и пенсионеры. В целом Чан ничем не отличается от обычного водоёма в провинциальном российском городе. Но если присмотреться не всё так поэтично.
Первое, что бросается в глаза — мутная, непроглядная вода. Дна не то, что в метре от берега не видно, на расстоянии двух пальцев от суши — кромешная тьма. Если набрать воды в прозрачную бутылку или стакан, можно увидеть, что она не особо «здорового» цвета, отдающего то ли желтизной, то ли серостью, вперемешку с какими-то примесями. Купаться в такой воде однозначно нельзя, да и руки помыть страшно. А ведь там практически ежедневно занимаются гребцы, на лицах которых оседают брызги от ударов вёсел по озёрной глади.
Хуже всего выглядит вода у берега, расположенного в шаге от железнодорожных путей. Там она не просто мутная, но и кишащая последствиями людской жизнедеятельности. Мусор, плавающий в озере со стороны путей, покрыт чем-то чёрным, похожим на копоть. Не исключено, что это именно она, ведь совсем рядом достаточно часто проезжают составы подконтрольного Олегу Белозёрову ведомства.
С флорой и фауной всё тоже несладко. Рыб даже мелких заметить не удалось, возможно, их там уже попросту и нет. Пенсионерка Галина Вячеславовна, прожившая в районе Чана всю свою сознательную жизнь, вспоминает, что раньше жизнь в водоёме кипела — рыбы было полно, плавали утки, но постепенно, численность озёрных обитателей снизилась, а вот число проезжающих мимо поездов, наоборот, увеличилось в разы.
Единственное живое (почти) существо, которое удалось заметить у берегов Чана — еле живая крыса, готовая вот-вот распрощаться с жизнью. Бедное животное, выползшее откуда-то из кустов, лежало на асфальте часто и нездорово задыхаясь, словно страдая от удушья. Спугнуть или сподвигнуть мохнатую к действию не вышло — она так и осталась умирать на беговой дорожке.
Деревья и зелень выглядят вяло. Многие ветки высохли или сгнили. Местами трава и листья уже пожелтели, словно готовятся к холодам, а ведь сейчас только начало лета. А со стороны железной дороги и вовсе нет ни одного кустика, ни одного деревца, словно всё нещадно уничтожили.
Разделяет же озеро и ж/д пути лишь хлипкий, по жизненным показателям приближающийся к состоянию крысы на асфальте, решетчатый забор. Пыль и выхлопы от проезжающих мимо составов с лёгкостью могут добраться до воды, флоры, фауны и бегающих по дорожкам людей. А ведь среди них много детей и пенсионеров, которым волей не волей приходится дышать местным воздухом.
Поезда проезжают мимо озера практически каждые 3-5 минут, если не чаще. Самыми безобидными можно смело считать электрички — короткие, вагонов мало, едут быстро. Того же не скажешь про товарняки. Локомотивы тащат за собой десятки вагонов. Один такой состав может двигаться вдоль озера несколько минут, гудя, гремя и трепеща, создавая ощутимую озером вибрацию.
Следует отметить, что железнодорожные пути огибают не пару метров озера, а несколько десятков. И всё это пространство не огорожено ни деревьями, ни сплошными ограждениями. Во что озеро может превратиться уже через пару лет — подумать страшно.
Следует отметить, что усилиями приморских властей во главе с губернатором Олегом Кожемяко многие объекты в крае получают новый облик. Однако территория вокруг озера Чан федеральная, а кому принадлежит сам водоём — не ясно. Именно поэтому на данный момент оно находится за пределами внимания региональных властей.
В былые времена озером занималось училище Олимпийского резерва, расположенное неподалёку, однако и там, по всей видимости, хлопот прибавилось, и Чан теперь утопает в мусоре и грязи.
Администрация Владивостока в лице мэра Константина Шестакова, возможно, к самому озеру тоже не имеет никакого отношения, хоть и делает всё возможное для благоустройства местных спортивных объектов.
Кто же на самом деле в ответе за умирающее озеро только предстоит узнать.