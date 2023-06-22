Ни рыб, ни уток, только дохлые крысы: РЖД «отравляет» воды Владивостока?

Первое, что бросается в глаза — мутная, непроглядная вода. Дна не то, что в метре от берега не видно, на расстоянии двух пальцев от суши — кромешная тьма. Если набрать воды в прозрачную бутылку или стакан, можно увидеть, что она не особо «здорового» цвета, отдающего то ли желтизной, то ли серостью, вперемешку с какими-то примесями. Купаться в такой воде однозначно нельзя, да и руки помыть страшно. А ведь там практически ежедневно занимаются гребцы, на лицах которых оседают брызги от ударов вёсел по озёрной глади.