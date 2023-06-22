Новый дом «Урсы»: Владивостокская фабрика мороженого открыла первый фирменный магазин

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Вот уже 35 лет Владивостокская фабрика мороженого производит продукцию высочайшего качества для жителей Приморского края и Дальнего Востока. Чтобы стать ближе «Урса» впервые в истории производства открывает свою фирменную сеть. Как сообщила исполнительный директор Татьяна Самойленко, в магазинах будет самый полный ассортимент свежих продуктов по конкурентным ценам.
Первая точка открыта прямо на входе в стадион «Динамо», в историческом центре Владивостока, что символично, ведь именно здесь теперь начинается новая история.
В планах у фабрики открыть ещё пять магазинов в дальневосточной столице только в этом сезоне и выйти за пределы города, в другие населённые пункты Приморья.
«В Артёме у нас уже стоит торговая точка, но ещё не было праздничного открытия. Планируем открытие в Находке. Мы охватим весь Приморский край в этом году», — поделилась Татьяна Самойленко.
Уже известно, что фирменные магазины появятся на пляже Ахлёстышева и рядом с фонтаном у стадиона Динамо.
Также исполнительный директор рассказала, что в каждом фирменном магазине будет представлена новая линейка мороженого, появляющаяся на прилавках уже под брендом «Урса»:
«Наша команда разработала уникальные вкусы. Два продукта семейных: это банка „Москва“ — сырное мороженое с лесными ягодами, и фисташковое мороженое — с натуральной фисташкой. Естественно, мы не забыли про своих маленьких покупателей. Для них всеми любимые рожки: солёная карамель, виноград и мята-жимолость».
Всего сейчас в линейке существует более 59 позиций мороженого от Владивостокской фабрики «Урса». Дальневосточники могут насладиться лакомством, приобретя его в обычных продуктовых. Мороженое фабрики есть во всех крупных сетях Владивостока и других городов Приморья.
«Мы стараемся, чтобы наш продукт был доступен каждому дальневосточнику, поэтому в нашем фирменном магазине помимо полного ассортимента самого свежего продукта будет и самая приятная цена», — отметили представители «Урсы».
Начальник отдела реализации фабрики Евгения Винокурова также подчеркнула, что цены в этом сезоне предприятие решило не повышать даже несмотря на то, что сырьё немного подорожало:
«Мы сделали это осознанно. Хотим, чтобы в 2023 году практически в каждом магазине появились наши новинки. Это очень интересные вкусы. Мы долго над ними работали и сейчас активно распространяем их и в сетевые, и в придомовые магазины».
Примечательно, что на базе фирменных магазинов «Урсы» будут проходить дегустации. Жители Приморья смогут попробовать мороженое и предложить свои варианты вкуса, какими бы именно они хотели видеть продукты владивостокской фабрики.
А уже сейчас дети и подростки до 18 лет могут принять участие в специальном конкурсе от «Урсы» и получить в награду ценные призы. Нужно всего лишь снять видео, смонтировать и загрузить в VK с хештегами и названием номинации. Их будет несколько:
— «С днём рождения, Владивосток!» — в честь 163-летия города участникам предлагается выразить свою любовь к дальневосточной столице. #семья_любимых_вкусов
— «Красоты Приморского края» — каждый может показать неповторимое Приморье в его флоре и фауне, лесных пейзажах и морской синеве, рассветах и закатах. #дальневосточные_вкусы
— «Путешествие» — участники могут поделиться своими эмоциями и фотографиями из поездок по всему миру. #вкусные_путешествия
Конкурс продлится с 22 июня по 31 августа, а уже 1 сентября будут известны имена счастливчиков, которые получат в награду ноутбук, планшет или «набор блогера» в зависимости от занятого места.