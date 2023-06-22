Олег Кожемяко: Доделать начатое и поддержать приморцев в зоне СВО

Олег Кожемяко будет баллотироваться на должность руководителя второй раз. За последние десятилетия ситуация для края нетипичная, ведь действующий руководитель региона идет на второй срок в рамках установленного законом срока. Ведь предыдущие губернаторы либо отправлялись в отставку, либо уходили сами, не дожидаясь окончания срока своих полномочий. И не говоря о результате грядущих выборов, можно сделать вывод — политические и избирательные процессы в регионе пошли на оздоровление. Вполне закономерно, что сегодня после использования таких методов в своей политической борьбе, как скандальные отставки прежних руководителей, некоторая оппозиция уже не может предложить избирателю альтернативную повестку на предстоящих выборах. Такой подход к избирательным кампаниям уже исчерпал себя и не может дать эффективных результатов.