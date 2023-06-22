Олег Кожемяко: Доделать начатое и поддержать приморцев в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Олег Кожемяко отметил, что решение пойти на выборы было для него непростым и очень ответственным.
«Наша страна сейчас проживает очень сложный период. Идёт специальная военная операция, многие наши земляки участвуют в ней, мы работаем в трудных условиях экономических санкций. И сейчас как никогда важно объединиться, чтобы преодолеть все сложности на нынешнем этапе пути и не снижать темпы развития нашего региона, поддержать стабильность в экономике и реализовать все намеченные проекты.
Я родился и живу в Приморье, здесь мой дом. И нам всем тут жить, растить детей и внуков. А главное — вместе есть над чем работать для процветания родного края!», — отметил губернатор.
Решение главы региона поддержали на прошедшей конференции его коллеги по политической партии «Единая Россия». Выступая перед партийцами, Олег Кожемяко подвел промежуточные итоги работы на посту губернатора, рассказав, с какими вызовами пришлось столкнуться региону за последние пять лет. На протяжении всего этого времени неизменным в работе правительства Приморского края оставалось улучшение качества жизни людей.
«Несмотря на все внутренние проблемы и внешние угрозы, которые мы переживали за пятилетний период, мы последовательно двигались в этом направлении. Развивали региональную экономику, инфраструктуру, социальную сферу, некоммерческий общественный сектор», — сказал Кожемяко.
Олег Кожемяко будет баллотироваться на должность руководителя второй раз. За последние десятилетия ситуация для края нетипичная, ведь действующий руководитель региона идет на второй срок в рамках установленного законом срока. Ведь предыдущие губернаторы либо отправлялись в отставку, либо уходили сами, не дожидаясь окончания срока своих полномочий. И не говоря о результате грядущих выборов, можно сделать вывод — политические и избирательные процессы в регионе пошли на оздоровление. Вполне закономерно, что сегодня после использования таких методов в своей политической борьбе, как скандальные отставки прежних руководителей, некоторая оппозиция уже не может предложить избирателю альтернативную повестку на предстоящих выборах. Такой подход к избирательным кампаниям уже исчерпал себя и не может дать эффективных результатов.
Тем более, что за прошедшие пять лет главе региона удалось сохранить высокий уровень поддержки приморцев. Эксперты отмечают, что залогом такого результата стала повестка реальных дел и поддержка наших бойцов на фронте. В 2018 году на выборах губернатора Приморья Олег Кожемяко получил поддержку почти 62% избирателей. Политологи отмечают, что в этом году результат может вырасти на порядок.
Отметим, выборы состоятся в единый день голосования, 10 сентября 2023 года. При этом, как и ранее, отдать свой голос на избирательных участках можно будет в течение трех дней — с 8 по 10 сентября включительно.
В борьбу за кресло губернатора вместе с Олегом Кожемяко планируют вступить представители основных российских политических партий. Уже в ближайшие выходные на внутрипартийных мероприятиях будут определены кандидаты, которые будут баллотироваться на предстоящих выборах главы региона. Такая возможность есть у каждой политической силы. А после выдвижения каждый участник предвыборной гонки должен будет заручиться поддержкой местных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы пройти муниципальный фильтр.