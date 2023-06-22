Радостные объятия «карефана»: как сейчас встречают туристов из Приморья у границы КНР

Ранние подъемы в 3.00 утра, выезд в 4.00… И не дай боже опоздать на автобус — выходные будут испорчены, так как тургруппа уедет без тебя. Ну и как же без очередей на погранпереходе, когда можно от «границы» в районе села Турий Рог уйти гулять к берегам Ханки, искупаться в ней пару раз, позагорать и вернуться к веренице автобусов, которая не продвинулась ни на метр.