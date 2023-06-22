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Радостные объятия «карефана»: как сейчас встречают туристов из Приморья у границы КНР

22 июня 2023, 08:39
Многие помнят эти ночные поездки через практически весь Приморский край из Владивостока, Артёма, Уссурийска в Китай. На выходные. Чтобы напиться их рисового пенного, объесться в кафешке «Аня и Добрыня», а также накупить сладостей на подарки и, конечно же, приодеться.
Сюжет
КНР

Ранние подъемы в 3.00 утра, выезд в 4.00… И не дай боже опоздать на автобус — выходные будут испорчены, так как тургруппа уедет без тебя. Ну и как же без очередей на погранпереходе, когда можно от «границы» в районе села Турий Рог уйти гулять к берегам Ханки, искупаться в ней пару раз, позагорать и вернуться к веренице автобусов, которая не продвинулась ни на метр.

Сейчас потихонечку и помаленечку эти романтичные поездки возвращаются в жизнь приморцев. Многие с негой приезжают в Хунь-Чунь и гуляют по улочкам, которые уже практически стерлись из памяти.

Сейчас, к сожалению, не у всех есть возможность отправиться в небольшое путешествие в Китай, но, вот посмотреть фотографии того, как изменился город, уже можно.

Может, кто-то вдохновится и попробует всё же в ближайшее время все бросить и сорваться к «соседу».

#Туризм#КНР#Общество#Развитие туризма#Приморский край#Китай
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