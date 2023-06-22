Ремонт провалов и асфальта: во Владивостоке устраняют последствия ливня

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В администрации города рассказали, что в настоящее время идёт ремонт провала из-за рухнувшей ливнёвки на улице Светланская, в ближайшее время работы начнут на Колесника.
По размытым грунтовкам пустили грейдеры для выравнивания.
«Так, грейдер ровняет полотно на Североморской в районе Патрокла. Здесь потоки дождевой воды сильно размыли проезд. На этот час дорога уже проезжаема», — подчеркнули в ведомстве.
Сегодня ночью техника займётся приведением в порядок грунтовки от ДОСААФа до Нефтеветки.