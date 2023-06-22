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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

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Ремонт провалов и асфальта: во Владивостоке устраняют последствия ливня

22 июня 2023, 09:28
Во Владивостоке интенсивные осадки прекратились, поэтому рабочие заняты устранением последствий прошедшего утром и днём 22 июня ливня.
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Город

В администрации города рассказали, что в настоящее время идёт ремонт провала из-за рухнувшей ливнёвки на улице Светланская, в ближайшее время работы начнут на Колесника.

По размытым грунтовкам пустили грейдеры для выравнивания.

«Так, грейдер ровняет полотно на Североморской в районе Патрокла. Здесь потоки дождевой воды сильно размыли проезд. На этот час дорога уже проезжаема», — подчеркнули в ведомстве.

Сегодня ночью техника займётся приведением в порядок грунтовки от ДОСААФа до Нефтеветки.

#Город#Тропический ливень — лето 2023#Новости#Приморский край#Владивосток
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