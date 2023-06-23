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Зарплаты в Приморском крае увеличат с 1 июля 2023 года

23 июня 2023, 12:48
Зарплаты в Приморском крае
На территории Приморского края, как и в остальных регионах России, с 1 июля этого года планируется увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ожидается, что зарплаты бюджетников также будут повышены. Кому из приморцев поднимут оклад с 1 июля 2023 года и на какую сумму — читайте в статье.

Увеличение МРОТ, влекущее за собой повышение зарплат бюджетникам, осуществляется в рамках поручения, данного президентом РФ Владимиром Путиным во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход», — заявил глава государства.

Кроме того, в настоящее время во Владивостоке готовится к подписанию территориальное соглашение между администрацией, профсоюзами и работодателями, подразумевающее повышение зарплат работников предприятий всех форм собственности до среднеотраслевых показателей.

Как рассказала представителям СМИ глава департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Приморского края Лариса Белова, известно немало случаев, когда работодатели платят сотрудникам зарплаты ниже уровня МРОТ.

«Это бьет и по налоговым поступлениям в бюджеты, а главное, по людям, которые согласны на зарплату в конвертах и лишаются больничных, пенсий, выплат в случае тяжелых травм и прочих гарантий. Мы вместе с краевой властью продолжаем с этим бороться. А параллельно, в соответствии с поручением президента увеличить зарплаты бюджетников и протоколом выездного совещания правительства региона под руководством губернатора Приморья от 29 апреля 2023 года, стараемся добиться роста ежемесячных выплат такими же темпами, как в среднем по экономике, в крае в целом», — отметила она.

Кому повысят заработную плату в Приморском краеКому повысят заработную плату в Приморском крае
Кому повысят заработную плату в Приморском крае

зарплат

В связи с увеличением МРОТ с 1 июля 2023 года речь идет также о повышении зарплат бюджетникам — наемным работникам госучреждений, чья деятельность оплачивается из федеральной казны. К таковым относятся:

  • медики (врачи, медсестры и другой медперсонал);
  • педагоги дошкольных учреждений, учителя школ и преподаватели вузов;
  • служащие организаций культуры;
  • социальные работники и др.

МРОТ, от индексации которого зависит повышение зарплат бюджетников, может различаться в зависимости от региона. А местные власти вправе самолично принимать решение о размере увеличения заработка на вверенной территории.«Может увеличиться не только основная часть, но и премии, надбавки, могут появиться дополнительные компенсации и т. д. В каждом регионе свои условия. Случаи, когда прибавка инициирована органами власти и не осуществлена на практике, большая редкость. За это предусмотрен штраф до 50 000 рублей. В любом случае все изменения должны быть отражены в официальных документах. Это может быть допсоглашение к трудовому договору, приказ и так далее», — пояснила в интервью LIFE партнер одной из российских юридических компаний Светлана Петрикова.

Как вырастет зарплата бюджетников с 1 июляКак вырастет зарплата бюджетников с 1 июля
Как вырастет зарплата бюджетников с 1 июля

Как вырастет зарплата бюджетников с 1 июля

В январе этого года, когда состоялось первое повышение зарплат бюджетникам в России, МРОТ был поднят с 15 279 до 16 242 рублей в рамках ст. 1 федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

Средняя зарплата приморцев на апрель 2023-го составляла 66 700 рублей, а в столице края — порядка 69 000 рублей. Эти цифры больше, чем показатели прошлого года примерно на 6 000 рублей. Однако эффект от повышения зарплаты неизменно съедается растущей инфляцией.

В Приморье действуют районные коэффициенты 1,2 и 1,4. Как пишет интернет-издание «Клерк», ориентировочно МРОТ в России с 1 июля составит 17 866,2 рубля.

Следовательно, минимальный заработок жителей Приморского края, включая бюджетников, будет складываться из нового МРОТ с применением районных надбавок.

#Приморский край#Владивосток#Зарплата#Федеральный бюджет#Бюджет Владивостока#Повышение
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