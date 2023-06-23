МРОТ, от индексации которого зависит повышение зарплат бюджетников, может различаться в зависимости от региона. А местные власти вправе самолично принимать решение о размере увеличения заработка на вверенной территории.«Может увеличиться не только основная часть, но и премии, надбавки, могут появиться дополнительные компенсации и т. д. В каждом регионе свои условия. Случаи, когда прибавка инициирована органами власти и не осуществлена на практике, большая редкость. За это предусмотрен штраф до 50 000 рублей. В любом случае все изменения должны быть отражены в официальных документах. Это может быть допсоглашение к трудовому договору, приказ и так далее», — пояснила в интервью LIFE партнер одной из российских юридических компаний Светлана Петрикова.