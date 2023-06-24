Бойцы 155 бригады ТОФ: «Владимир Владимирович, мы с вами! Где мы — там Победа!»

«Здравия желаем, верховный главнокомандующий! Владимир Владимирович, мы 155 отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты, обращаемся к вам со словами поддержки и пониманием, что необходимо остановить эту смуту и раскол, которые идут на руку нашим врагам. Мы обещаем исполнить свой воинский долг и данную нами присягу. Владимир Владимирович, мы с вами! Где мы — там Победа!»