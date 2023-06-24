Бойцы 155 бригады ТОФ: «Владимир Владимирович, мы с вами! Где мы — там Победа!»

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В официальном Telegram-канале губернатора Приморского края появилась видеозапись, на которой запечатлены мужчины в военной форме, держащие флаг морской пехоты.
В описании ролика указано, что бойцы 155 бригады ТОФ, которые сейчас находятся на передовой, также решили высказаться о ситуации с ЧВК «Вагнер».
«Здравия желаем, верховный главнокомандующий! Владимир Владимирович, мы 155 отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты, обращаемся к вам со словами поддержки и пониманием, что необходимо остановить эту смуту и раскол, которые идут на руку нашим врагам. Мы обещаем исполнить свой воинский долг и данную нами присягу. Владимир Владимирович, мы с вами! Где мы — там Победа!»
Напомним, что сегодня Президент РФ Владимир Путин выступил перед гражданами России с обращением, в котором заявил, что все предатели будут наказаны.
Следом за этим роликом, своё видео опубликовал глава Приморья Олег Кожемяко, который призвал не поддаваться на провокации и одуматься, чтобы не совершать преступные действия.