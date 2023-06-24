zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Изображение материала

Бойцы 155 бригады ТОФ: «Владимир Владимирович, мы с вами! Где мы — там Победа!»

24 июня 2023, 14:34
Приморцы, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, записали с «передка» обращение в поддержку Президента РФ Владимира Путина. Они призвали остановить мятеж и пообещали верховному главнокомандующему выполнить свой боевой долг.
Сюжет
Люди

В официальном Telegram-канале губернатора Приморского края появилась видеозапись, на которой запечатлены мужчины в военной форме, держащие флаг морской пехоты.

В описании ролика указано, что бойцы 155 бригады ТОФ, которые сейчас находятся на передовой, также решили высказаться о ситуации с ЧВК «Вагнер».

«Здравия желаем, верховный главнокомандующий! Владимир Владимирович, мы 155 отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты, обращаемся к вам со словами поддержки и пониманием, что необходимо остановить эту смуту и раскол, которые идут на руку нашим врагам. Мы обещаем исполнить свой воинский долг и данную нами присягу. Владимир Владимирович, мы с вами! Где мы — там Победа!»

Напомним, что сегодня Президент РФ Владимир Путин выступил перед гражданами России с обращением, в котором заявил, что все предатели будут наказаны.

Следом за этим роликом, своё видео опубликовал глава Приморья Олег Кожемяко, который призвал не поддаваться на провокации и одуматься, чтобы не совершать преступные действия.

#Политика#Общество#Люди#Приморский край#Владивосток
Подпишитесь
Дочь Шойгу, бегуны и самурай с Рублёвки: кто стоит за адскими пробками в Приморье
9 июня 06:53
«Портовые мощности должны быть увеличены, чтобы ДФО развивался» — Дмитрий Алексеев
9 июня 02:34
Во Владивостоке за ночь исчезла целая дорога — видео
9 июня 02:13
Подрядчик прокомментировал размыв дороги во Владивостоке
9 июня 09:25
Режим ЧС введён во Владивостоке
9 июня 07:14
«Восточно-Уральский Терминал» отмечает четверть века со дня основания
22 июня 23:00