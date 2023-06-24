Олег Кожемяко обратился к приморцам — бойцам ЧВК «Вагнер»

Олег Кожемяко подчеркнул, что сейчас нашей стране, как никогда нужна консолидация сил для борьбы с главным врагом, с той нацистской идеологией, которую развязал Запад, бросив все свои силы на то, чтобы покончить с Россией. И этот внутренний мятеж, который подняло сейчас ЧВК «Вагнер», кроме как ударом в спину назвать нельзя.