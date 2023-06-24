Олег Кожемяко обратился к приморцам — бойцам ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
«Дорогие друзья, последние сутки мы с тревогой наблюдаем за происходящим в ряде регионов нашей страны, где ЧВК „Вагнер“ взяла под контроль и заблокировала Южный военный округ, аэродромы, другие непосредственные пункты управления, что само по себе сказывается на обороноспособности и возможности оперативно принимать решения по командованию группировки. Сегодня на фронте сражаются наши земляки — приморцы, сражаются умело и мужественно, им каждую минуту нужна та или иная помощь, нужно перевозить раненых, нужны средства доставки боеприпасов, нужна координация действий между подразделениями. Мы по праву гордимся нашими земляками, воинами 155-й гвардейской бригады Морской пехоты, 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й Краснознаменной армией, которая сегодня отражает удары на запорожском направлении, нашими летчиками 11-й воздушной армией, бойцами Росгвардии, добровольцами батальона „Тигр“ и всеми теми, кто выполняет сложнейшие задачи», — отметил глава региона.
Олег Кожемяко подчеркнул, что сейчас нашей стране, как никогда нужна консолидация сил для борьбы с главным врагом, с той нацистской идеологией, которую развязал Запад, бросив все свои силы на то, чтобы покончить с Россией. И этот внутренний мятеж, который подняло сейчас ЧВК «Вагнер», кроме как ударом в спину назвать нельзя.
«Я прошу и обращаюсь к бойцам ЧВК» Вагнер», к нашим приморцам, которые сейчас служат в этих отрядах, одумайтесь! Не совершайте те преступные действия, за которые вам придется раскаиваться, не идите на поводу тех командиров, кто сделал уже этот отчаянный шаг. Возвращайтесь в свои части, возвращайтесь в свои места дислокации, делайте все, что вам говорит ваше ближайшее командование. Офицеры и генералы, те, которые находятся на фронте, это честнейшие люди, которые также заинтересованы в победе, которые рядом с вами плечом к плечу воевали на всех направлениях. Выполняйте их приказания и распоряжения. Ни в коем случае не поддавайтесь тем обещаниям и каким-то постулатам, которые вас приведут к трагедии, которые приведут к трагедии страну, ваших родственников», — сказал Олег Кожемяко.
Напомним, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам резко осудил действия ЧВК «Вагнер», Пригожина, организовавшего военный мятеж, который по сути является предательством России, изменой Родине.