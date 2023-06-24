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Published Сегодня, 07:51

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«Решается судьба нашего народа» — Владимир Путин выступил с обращением к народу

24 июня 2023, 07:51
В своем выступлении он заявил, что прямо сейчас нужно всем гражданам страны объединиться, так как страна переживает непростой период.

Президент России Владимир Путин выступил с речью перед гражданами России. Он призвал жителей страны сплотиться, чтобы перенести это непростое время.

«Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри.»

#Общество#Обращение президента#Новости#Владимир Путин
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