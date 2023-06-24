«Решается судьба нашего народа» — Владимир Путин выступил с обращением к народу

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Президент России Владимир Путин выступил с речью перед гражданами России. Он призвал жителей страны сплотиться, чтобы перенести это непростое время.
«Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри.»