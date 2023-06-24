В отношении Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело за мятеж — генпрокуратура

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Евгения Викторовича. Об этом сообщает Генпрокуратура.
Его обвиняют по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации за организацию вооруженного мятежа.
До этого Евгений Пригожин сделал ряд заявлений.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подчеркнули, что все утверждения, распространяемые от имени основателя ЧВК «Вагнер», не имеют под собой никаких оснований.
Сообщается, что президенту России Владимиру Путину доложено о ситуации с Евгением Пригожиным.
Министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно сообщают главе государства обо всех принятых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений.
Действиям Евгений Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка. Добавим, что по статье ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин нанимает зэков из Приморья в бойцы.