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В отношении Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело за мятеж — генпрокуратура

24 июня 2023, 05:46
Евгению Пригожину грозит до 20 лет лишения свободы за организацию вооруженного мятежа.

Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Евгения Викторовича. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Его обвиняют по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации за организацию вооруженного мятежа.

До этого Евгений Пригожин сделал ряд заявлений.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подчеркнули, что все утверждения, распространяемые от имени основателя ЧВК «Вагнер», не имеют под собой никаких оснований.

Сообщается, что президенту России Владимиру Путину доложено о ситуации с Евгением Пригожиным.

Министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно сообщают главе государства обо всех принятых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений.

Действиям Евгений Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка. Добавим, что по статье ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин нанимает зэков из Приморья в бойцы.

#Прокуратура#Происшествие#Новости
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