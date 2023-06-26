«Наёмники» не разрешают студентам ДВФУ беспрепятственно перемещаться по кампусу

Жалоб от учеников ДВФУ действительно много. И одна звучит краше другой. Может показаться, что учащиеся от хорошей жизни уже отказываются пользоваться теми дарами, что им предоставляет университет: не хотят ездить на автобусах и бесплатных шаттлах в город, которые вуз так любезно запускает. Но даже тут есть «но», и заключается оно в том, что эти транспортные средства всегда переполнены до такой степени, что человек может потерять в них сознание.