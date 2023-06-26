«Наёмники» не разрешают студентам ДВФУ беспрепятственно перемещаться по кампусу

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ДВФУ известен своей привычкой практически ежедневно вводить новые правила: то охраннику нужно показать сумочку, то на следующий день можно пройти и ничего не показывать. Иногда гостей пропускают только по физическому пропуску, а по электронному нет, однако на следующий правила «игры» меняются, и «бумажка» уже не котируется, а вот электронный пропуск — это прям «мультипаспорт». И так всегда.
Студентов, да и некоторых преподавателей мучает вопрос: соблюдать правила, если ты их знаешь, но они постоянно меняются?
Наёмные «убийцы» времени и здоровья
Как рассказывают учащиеся ДВФУ, последними метаморфозами требований пропускного режима стало ужесточение системы пропуска машин такси на территорию. Иными словами, если у студента нет большой и тяжелой сумки, объемы и вес которой измеряет охранник на «глаз», то до своего жилого корпуса ему нужно идти пешком. А как известно, расстояния в камусе довольно приличные. Да и внутренний общественный транспорт ходит по не очень удобному графику.
В попытках уточнить у охранников, почему утром еще можно было заехать к своему корпусу на такси, а в обед уже нет, можно столкнуться со взглядом полным непонимания и безразличия.
«Мы всего лишь наёмники, которые выполняем приказы руководства. Мы не задаем лишних вопросов. Нельзя — значит нельзя», — говорят «безопасники».
Среди студентов «гуляет» мнение, что всему виной таксисты, которые нелегально ночевали на кампусе в ожидании новых клиентов. Но почему из-за недобросовестных извозчиков должны страдать студенты?
«В час ночи возвращалась на такси домой после 13- часовой смены на ногах. Потребовали идти пешком, так как нет с собой сумок. Сил спорить не было, поэтому пришлось топать» — поделилась студентка 2 курса ДВФУ, которая столкнулась с охранником.
Из всего это вытекает логичный вопрос: почему студенты, которые, между прочим, платят за место в общежитии, не могу проехать к своему дому на такси? И даже после тяжелой рабочей смены охранники остаются непреклонны, будь перед ними даже измотанная девушка.
Определяют на глазок?
Один из студентов, который позднее поделился информацией с «Восток-Медиа», спросил у охранников: что будет, если у человека, к примеру, больная нога? Его так же заставят идти к корпусам?
Ему ответили, что в таком случае должна быть справка. Но далеко не все люди каждый день носят с собой разные больничные выписки на такие неожиданные случаи. Но, кажется, что теперь придётся.
Также непонятно, как определяется, с какой именно по величине сумкой студента пустят на территорию, а с какой нет. Складывается впечатление, что сторожи врат в университет «на глаз», оценивают, может человек донести груз или нет, потому что никаких критериев они не озвучивают.
Сейчас охранники говорят, что будут одобрять проезд только тем машинам, на которых есть отличительные знаки, говорящие, что они являются такси. Но ни в одном приложение нельзя выбрать именно такой транспорт. Студенты должны по 10 раз отменять заказ, чтобы найти тот самый автомобиль? А сколько денег у них спишется за необоснованный отказ? ДВФУ, как и всегда, старается на благо всех, кроме своих студентов.
Не первый и не последний раз
Корр. «Восток-Медиа» решил поинтересоваться у студентов как обстоят их дела, когда нужно либо уехать из своего Альма-матер, либо же вернуться в него обратно. Пускают ли охранники, бывают ли конфликты с ними или с таксистами. И ребята поделились интересными историями своих «путешествий» как на остров, так и с него в континентальную часть Владивостока.
«Опаздывал к врачу. Вызвал такси в центр по приятной цене — 258 рублей. Но охранница не пустила машину, так как не было сумок. Пришлось отменять, выходить за территорию и вызвать уже за 709 рублей, потому что за эти минуты спрос сильно вырос» — делится студент 2 курса ДВФУ.
Жалоб от учеников ДВФУ действительно много. И одна звучит краше другой. Может показаться, что учащиеся от хорошей жизни уже отказываются пользоваться теми дарами, что им предоставляет университет: не хотят ездить на автобусах и бесплатных шаттлах в город, которые вуз так любезно запускает. Но даже тут есть «но», и заключается оно в том, что эти транспортные средства всегда переполнены до такой степени, что человек может потерять в них сознание.
«Ехала из кампуса в город в 77 автобусе. Он, по классике, был полный. В один момент я поняла, что не могу дышать. Проснулась уже от того, что меня будили люди, пока я была без сознания» — рассказала студентка ДВФУ.
Да и маршрут общественного транспорта очень ограничен. В некоторые места нужно добираться с пересадками, а это минимум полтора часа времени, а если в городе пробки, то все три. После таких историй неудивительно, что многие делают выбор в сторону такси. Только теперь с этим трудности.
Будет ли ДВФУ как-то реагировать на недовольства студентов — остается загадкой. На данный момент правила ещё «в ходу», так что к лексикону охранников добавилась новая фраза: «багаж есть?».
Ранее «Восток-Медиа» писало, что ДВФУ каждый год опускается всё ниже в рейтинге самых лучших вузов России.