Юные КВНщики Приморья поборолись за летний кубок и ящик мороженого «Урса»

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
Участие в летнем кубке КВН приняли пять команд из разных уголков Приморского края. Ребятам предстояло нелёгкое состязание в юморе. Возраст участников разнился от только-только окончивших начальную школу КВНщиков до матёрых, вот-вот завершающих обучение в вузах студентов.
В итоге урвать победу удалось команде «Мегачипс» из Дальневосточного федерального университета. Более того, двух студентов признали лучшими актёром и актрисой. Второе место жюри отдало самым юным участникам летнего кубка, но уже далеко не новичкам своего дела — «Шпоне» из посёлка Новый. И почётное третье место ушло владивостокцам — ребятам из команды MTV.
В награду победитель и призёры получили аж по ящику мороженого от Владивостокской фабрики мороженого «Урса». Ребята смогли насладиться вкуснейшими рожками со вкусами «Жимолость с мятой», «Солёная карамель» и «Виноград в шоколаде». Устоять не получилось ни у кого, и первые обёртки зашуршали уже прямо за сценой.
«Мороженое шикарное. Очень вкусное. Подарок не просто приятный, но и актуальный в такую жарищу. Не смогли устоять и как только закончили, выбежали за кулисы и сразу накинулись. У меня вот виноградное, очень вкусное, необычное. Вообще, обожаем владивостокское мороженое, всегда, когда приезжаем сюда летом, покупаем», — поделились впечатлениями юные КВНщики из посёлка Новый.
Партнёры летнего кубка Владивостокская фабрика мороженого «Урса» отметили, что поддерживать и развивать юные таланты важно и компания старается следовать этой тенденции.
«Фабрика мороженого УРСА всегда поддерживает молодых и талантливых людей! Сегодня мы вручаем три ящика мороженого призёрам летнего кубка КВН. А все остальные молодые люди могут поучаствовать в нашем конкурсе рилсов! Победители которого получат крутые призы: ноутбук, планшет, набор блогера и телескоп! Все подробности смотрите на сайте Владивостокской фабрики мороженого УРСА.онлайн!», — добавил Максим Атрошенко, заместитель начальника отдела реализации продукции компании.
Напомним, что дети и подростки до 18 лет уже сейчас могут принять участие в специальном конкурсе от «Урсы» и получить в награду ценные призы. Нужно всего лишь снять видео, смонтировать и загрузить в VK @ursa_morozhenoe с хештегами и названием номинации. Их будет несколько:
— «С днём рождения, Владивосток!» — в честь 163-летия города участникам предлагается выразить свою любовь к дальневосточной столице. #семья_любимых_вкусов
— «Красоты Приморского края» — каждый может показать неповторимое Приморье в его флоре и фауне, лесных пейзажах и морской синеве, рассветах и закатах. #дальневосточные_вкусы
— «Путешествие» — участники могут поделиться своими эмоциями и фотографиями из поездок по всему миру. #вкусные_путешествия
Конкурс продлится с 22 июня по 31 августа, а уже 1 сентября будут известны имена счастливчиков, которые получат в награду ноутбук, планшет или «набор блогера» в зависимости от занятого места.