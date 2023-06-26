Юные КВНщики Приморья поборолись за летний кубок и ящик мороженого «Урса»

Напомним, что дети и подростки до 18 лет уже сейчас могут принять участие в специальном конкурсе от «Урсы» и получить в награду ценные призы. Нужно всего лишь снять видео, смонтировать и загрузить в VK @ursa_morozhenoe с хештегами и названием номинации. Их будет несколько: