Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с наступающим днём города

Основанный в 1860 году как военный пост Владивосток на протяжении 163 лет остается надежным форпостом России на Тихоокеанском побережье. За массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные российскими моряками во время русско-японской войны 1904–1905 годов, воинами-тихоокеанцами и тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Владивостоку присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».