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Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с наступающим днём города

27 июня 2023, 01:43
Фото: Дума города Владивостока
А.П Брик
Уважаемые жители и гости Владивостока! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем города!

Основанный в 1860 году как военный пост Владивосток на протяжении 163 лет остается надежным форпостом России на Тихоокеанском побережье. За массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные российскими моряками во время русско-японской войны 1904–1905 годов, воинами-тихоокеанцами и тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Владивостоку присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Современное поколение жителей Владивостока продолжает славные ратные традиции своих предшественников и мужественно выполняет воинский и гражданский долг, участвуя в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, Херсона и Запорожья.

Будучи главной базой Тихоокеанского флота, Владивосток всегда играл большую роль в укреплении отечественной экономики, развитии науки, образования, культуры. Мы можем по праву гордиться нашими земляками — Героями Социалистического Труда, заслуженными работниками всех отраслей экономики и социально- культурной сферы города, Почетными гражданами города Владивостока.

Благодарю уважаемых ветеранов, создавших прочный фундамент для развития нашего города.

Сохраняя преемственность, жители Владивостока своим добросовестным трудом, мастерством, талантом приумножают сегодня то, что было создано предыдущими поколениями.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, новых достижений на благо России!

Пусть наш город растет и процветает!

 

Председатель Думы города Владивостока А. П. Брик

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