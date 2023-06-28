В столице ДФО появится «лёгкое метро»

Также Константин Шестаков представил губернатору Приморья другие пункты реформы транспортной системы Владивостока в целом. Они включают в себя как уже воплощаемые в жизнь идеи — например, создание выделенных полос (например, по проспекту 100-летия Владивостока в сторону Зари), так и те проекты, которые ещё предстоит запустить. Это и реновация трамвайной линии от Сахалинской до Баляева, запуск троллейбусов с автономным ходом, чтобы закольцевать в том числе Снеговую Падь.