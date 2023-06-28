В столице ДФО появится «лёгкое метро»

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Published Сегодня, 02:34
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Как рассказал глава Владивостока Константин Шестаков, один из важных пунктов стратегии развития города — реформа системы общественного транспорта, и появление лёгкого метро, то есть городской электрички, — ключевой её пункт.
В краевом центре должно появиться 11 станций нового общественного транспорта, это сделает городскую электричку востребованной не только во время непогоды. Проектируются новые железнодорожные станции от Зари до Казанского моста, в Первомайском районе. Когда план создания лёгкого метро будет воплощён в жизнь, от Зари до центра за одну поездку по фиксированному тарифу можно будет перевозить до 900 человек.
Также Константин Шестаков представил губернатору Приморья другие пункты реформы транспортной системы Владивостока в целом. Они включают в себя как уже воплощаемые в жизнь идеи — например, создание выделенных полос (например, по проспекту 100-летия Владивостока в сторону Зари), так и те проекты, которые ещё предстоит запустить. Это и реновация трамвайной линии от Сахалинской до Баляева, запуск троллейбусов с автономным ходом, чтобы закольцевать в том числе Снеговую Падь.
— Это стратегия развития города до 2030 года, — так оценил представленный ему мастер-план губернатор Олег Кожемяко. — Он рисует будущее столицы Дальнего Востока.
Константин Шестаков отметил, что в плане предусмотрены показатели роста — как населения столицы ДФО (до 725 тысяч человек), так и туристического потока, например (пять миллионов туристов в год), а также поставлена главная цель — Владивосток должен войти в ТОП-5 городов России по индексу качества городской среды.
Глава города подчеркнул, что в разработке мастер-плана принимали участие и жители города, более 16 тысяч владивостокцев. Именно их мнение учитывалось как приоритетное, когда речь шла, например, о комплексном развитии территорий, в том числе прибрежных, о создании комфортной среды, о инфраструктуре города — социальной, инженерной, транспортной — и так далее.
Губернатор Олег Кожемяко отметил, что участие владивостокцев в создании мастер-плана крайне важно, потому что он разрабатывается для людей, а значит, должен отражать предложения жителей столицы Дальнего Востока.
— Правительство России, Приморского края уделяет особое внимание городу, он должен быть передовым и динамично развивающимся, — обозначил глава Приморья.